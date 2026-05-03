Witkoff confirma que "estamos en conversaciones" con Irán

Archivo - Steve Witkoff - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff ha confirmado este domingo que han iniciado "conversaciones" con Irán en el marco de los contactos para poner fin a la guerra.

"Estamos en conversaciones", ha afirmado Witkoff al ser interrogado por un periodista de la cadena CNN durante un torneo de golf celebrado en Doral, en Miami, Florida.

Los contactos parecen haberse intensificado tras un primer intento de negociaciones directas con la mediación de Pakistán. Este domingo, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha informado de que han recibido la respuesta de Estados Unidos al plan de 14 puntos planteado por Teherán y de que las autoridades están ya estudiándola.

La propuesta iraní prevé "poner fin a la guerra" en un plazo de 30 días en contraste con lo que plantea Washington, que incluye un alto el fuego de dos meses.

Teherán pide además garantías de no agresión, retirada de las fuerzas estadounidenses de las inmediaciones de Irán, fin del bloqueo naval o liberación de los activos iraníes congelados.

Asimismo contempla el pago de indemnizaciones, el levantamiento de las sanciones y el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano, o la implantación de un nuevo mecanismo para el estrecho de Ormuz, según la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.