Witkoff y Kushner llegan a Moscú para abordar con Putin posibles vías para acabar la guerra en Ucrania

Archivo - Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner (archivo) - Russian President official apa / Zuma Press / Eu

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los enviados de Estados Unidos Steve Witkoff y Jared Kushner han aterrizado este jueves por la mañana en Moscú para mantener un encuentro con el presidente ruso, Vladimir Putin, centrado en explorar posibles avances hacia una solución del conflicto en Ucrania tras la reanudación de las conversaciones trilaterales en Emiratos Árabes Unidos de los últimos días.

La delegación estadounidenses ha aterrizado en el aeropuerto moscovita de Vnukovo, donde ha sido recibida por Kirill Dimitriev, representante especial de Putin para la inversión y la cooperación económica internacional y director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF). Posteriormente, la comitiva ha abandonado las instalaciones aeroportuarias y se ha trasladado al Hotel Four Seasons, situado en las inmediaciones del Kremlin, según ha informado la agencia rusa de noticias Tass.

El asesor presidencial Yuri Ushakov ha confirmado que la reunión con el mandatario ruso tendrá lugar durante la mañana y ha adelantado que se desarrollará "como de costumbre", en términos protocolarios. Asimismo, ha explicado que el encuentro servirá para tratar cuestiones relacionadas con el fin de las hostilidades.

Por su parte, Kushner ha avanzado que tanto él como Witkoff trasladarían al presidente ruso los asuntos abordados durante las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebradas en Abu Dabi este martes y miércoles.

Antes de su llegada a la capital rusa, Witkoff ha manifestado su confianza en que estas reuniones hayan permitido avanzar hacia un entendimiento. "Espero que sí", ha respondido al ser preguntado por si los contactos habían acercado una salida diplomática a la guerra.

También el negociador ruso Vladimir Medinski se pronunció la víspera sobre las perspectivas de paz, considerando que las partes podrían estar más cerca de alcanzarla. "Creo que sí", señaló, aunque advirtió de que el resultado dependerá de la implicación de todos los actores, especialmente de Ucrania, Estados Unidos y Europa. "En cualquier caso, se alcanzarán todos los objetivos que nos hemos marcado", aseguró.

Las delegaciones de Ucrania y Rusia retomaron los contactos en Emiratos Árabes Unidos con la mediación de Estados Unidos tras nueve meses de estancamiento en las negociaciones. Como resultado principal las partes pactaron un intercambio de prisioneros a gran escala.