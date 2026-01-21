Witkoff mantiene una "muy positiva" reunión con el asesor de Putin en Davos

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, ha mantenido este martes en Davos (Suiza) una reunión que ha calificado como "muy positiva" con el jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, sobre un futuro acuerdo de paz con Ucrania.

Así lo ha descrito en declaraciones a la prensa al término de un encuentro en el que se le ha visto acompañado por Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por su parte, el también asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, ha celebrado que "el diálogo es constructivo y cada vez más gente entiende lo justo de la posición rusa" tras una reunión a puerta cerrada que ha durado más de dos horas, según recoge la agencia de noticias rusa TASS.

El Gobierno estadounidense ha mantenido sin éxito conversaciones con Rusia y, por separado, con Ucrania, cuyo presidente, Volodimir Zelenski, ha condicionado la presencia de Kiev en el Foro Económico Mundial de Davos, que se organiza estos días en Suiza, a "una mayor protección" del país frente a Moscú, apuntando que si los aliados no están listos para dar pasos en este sentido Ucrania no tendrá representación en el Foro.

En este sentido, ha subrayado que el equipo negociador ucraniano tiene "todo lo necesario" para firmar, "en particular con Estados Unidos", documentos sobre garantías de seguridad y la recuperación de Ucrania en el escenario de posguerra, urgiendo a dar pasos en esta dirección.

El líder ucraniano viene insistiendo en que el acuerdo de garantías de seguridad vinculantes y que impliquen a Washington está prácticamente listo a la espera de un último encuentro "al más alto nivel" con Trump, y ha pedido finalizar en las próximas semanas el compromiso.