Xi Jinping aboga por "un nuevo capítulo" con Kim Jong Un, reelegido secretario del partido único de Corea del Norte

MADRID 23 Feb.

El presidente de China, Xi Jinping, ha felicitado este lunes al dirigente norcoreano, Kim Jong Un, por su reelección como secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), el partido único que gobierna Corea del Norte desde la década de 1940, abogando por "abrir un nuevo capítulo" en las relaciones entre los dos países.

El dirigente chino ha celebrado un anuncio que "refleja la gran confianza y el sincero apoyo del Partido, el Gobierno y el pueblo" norcoreano a Kim, de quien ha destacado que "ha unido y liderado al pueblo coreano en sus esfuerzos por lograr nuevos éxitos en la construcción socialista" del país.

El también secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino (PCCh) ha apuntado a una reelección "de gran importancia" para Pyongyang dado que el país se encuentra en una "etapa crucial" para "avanzar hacia el futuro", según recoge una nota difundida por la agencia de noticias estatal Xinhua.

"China y Corea del Norte son vecinos socialistas amistosos que se apoyan mutuamente. Mantener, consolidar y desarrollar las relaciones entre China y Corea del Norte siempre ha sido la política inquebrantable del Partido y el Gobierno chinos", ha agregado el mandatario del gigante asiático.

En esta línea, Xi ha manifestado estar "dispuesto a trabajar con el secretario general (norcoreano) para implementar eficazmente el importante consenso que hemos alcanzado, para escribir un nuevo capítulo en la amistad entre China y Corea del Norte y servir a la construcción del socialismo en ambos países".

El líder norcoreano ha sido reelegido durante el noveno congreso del PTC con el "firme" respaldo del Congreso del partido, el pueblo y los militares, según ha informado la agencia de noticias estatal, KCNA.

La reelección habría sido tomada el domingo, cuarto día del Congreso, que abarca varios días de reuniones y tras el que se publican los objetivos políticos para los cinco próximos años en ámbitos como el económico, el de la defensa o el de la diplomacia.