Xi Jinping apuesta por reforzar la cooperación con Corea del Norte tras un encuentro con Kim Jong Un en Pekín

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, ha destacado este jueves la importancia de reforzar la cooperación con Corea del Norte tras reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un, en Pekín, donde este último se encuentra de visita con motivo del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial.

"China y Corea del Norte deben fortalecer la cooperación estratégica en asuntos internacionales y regionales y proteger los intereses comunes", ha recalcado el jefe de Estado chino, que ha mostrado además su disposición a trabajar de forma conjunta para "mantener la paz y la estabilidad" ante el aumento de la tensión en la península de Corea, según informaciones recogidas por la agencia estatal Xinhua.

En el que ha supuesto el primer encuentro entre ambos en casi siete años, Xi ha hecho hincapié en que China y Corea del Norte son "grandes vecinos, buenos amigos y buenos camaradas, que comparten un destino común y se ofrecen ayuda mutua". "La amistad entre ambos es larga. Somos dos países socialistas liderados por un partido comunista que comparte ideas, creencias y objetivos comunes", ha aseverado Xi.

En este sentido, ha manifestado que, precisamente, la presencia de Kim en las celebraciones para conmemorar la victoria china "frente al fascismo" supone una muestra de su intención de "salvaguardar los resultados de la Segunda Guerra Mundial y abrazar unas relaciones amistosas".

Así, ha dado la enhorabuena al Partido de los Trabajadores de Corea y ha destacado la importancia del proceso de "modernización" para lograr los "objetivos del socialismo". "Nuestra postura no va a cambiar independientemente de cómo evolucione la situación a nivel internacional. China es, y siempre será, un apoyo para Corea del Norte a la hora de encontrar su camino", ha aclarado.

"Ante unos desafíos globales sin precedentes, he propuesto construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad que gire en torno a los conceptos del desarrollo, la seguridad global y la gobernanza común", ha manifestado.

Previamente, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró que las partes abordarían "asuntos de interés común". "China quiere reforzar la comunicación entre las partes para intercambiar información", aseguró en declaraciones a la prensa.