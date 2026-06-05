Xi Jinping visitará Corea del Norte el próximo lunes

Archivo - El presidente de China, Xi Jinping, junto al líder norcoreano, Kim Jong Un, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Huang Jingwen - Archivo

MADRID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita a Corea del Norte el próximo lunes, 8 de junio, tras haber recibido una invitación por parte del líder norcoeano, Kim Jong Un.

Así lo ha informado la agencia estatal norcoreana KCNA así como un portavoz del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua.

Lo han hecho con la publicación de dos breves textos prácticamente idénticos en los cuales se precisa que la visita tendrá lugar los días 8 y 9 de junio, aunque no se ha referido detalle alguno sobre el propósito de la misma ni las temáticas que serán abordadas en ella.

Este viaje se constituye como el segundo que realiza Xi a Corea del Norte desde el año 2019, cuando visitó por primera vez el país en calidad de presidente del país asiático.

"Por invitación del camarada Kim Jong Un, secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de los Asuntos del Estado de la República Popular Democrática de Corea, el camarada Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la República Popular China, realizará una visita de Estado a la RPDC los días 8 y 9 de junio", reza el texto de la KCNA.

Cabe señalar que semanas atrás la agencia surcoreana de noticias Yonhap informó de una posible visita del presidente del gigante asiático a Corea del Norte, después del reciente viaje que realizó a Pyongyang el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, así como guardias de seguridad y personal ceremonial de Xi.