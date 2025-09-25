Zelenski abre la puerta a no presentarse a las elecciones en Ucrania una vez termine la guerra con Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en la capital de Austria, Viena, en junio de 2025 (archivo) - Helmut Fohringer/APA/dpa - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha abierto la puerta este jueves a no presentarse a las elecciones que se convoquen en el país una vez que termine la guerra con Rusia y ha manifestado que estaría dispuesto a convocarlas en caso de acuerdo para un alto el fuego.

"Si termina la guerra con los rusos, estoy preparado para no presentarme", ha dicho Zelenski en una entrevista concedida al portal estadounidense de noticias Axios. "No es mi objetivo. Quería estar con mi país y ayudar a mi país durante un periodo de tiempo muy difícil. Eso es lo que siempre he querido. Mi objetivo es terminar la guerra", ha recalcado.

Así, ha respondido de forma afirmativa a una pregunta sobre si estaría dispuesto a convocar elecciones en caso de que el presidente ruso, Vladimir Putin, acepte un acuerdo de alto el fuego, en medio de los esfuerzos internacionales para mediar en el conflicto e impulsar un proceso de negociaciones de paz.

Zelenski ha manifestado además que, en caso de que Kiev contara con armas de largo alcance, las usaría para atacar Rusia, si bien ha reseñado que solo actúan contra objetivos militares. "No somos terroristas. Nuestro pueblo hoy odia a los rusos porque empezaron la guerra y nos asesinan, pero todo nuestro pueblo entiende que no necesitamos atacar a civiles", ha sostenido.

Por otra parte, ha advertido a la cúpula rusa de que, en caso de que no haya un acuerdo para el fin de una guerra, "tienen que saber dónde están los refugios (antiaéreos)". "Tienen que saber dónde están los refugios. Si no detienen la guerra, los necesitarán", ha advertido, tras ser preguntado por el ataque ruso contra su oficina en la capital ucraniana.

El presidente de Ucrania se encuentra en Nueva York en el marco de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, desde donde alerto el miércoles que el mundo se encuentra inmerso en la "carrera armamentística más destructiva de la historia", especialmente ante la ausencia de "plataformas internacionales útiles", actores "agresivos" como Rusia y la propagación del uso de drones.

Zelenski aprovechó su discurso ante el organismo internacional para pedir "presión sobre Rusia" en respuesta a la invasión del país, desatada en febrero de 2022. "Ucrania es el primer país en sufrir la agresión, pero los drones rusos ya sobrevuelan Europa, las operaciones se extienden más allá de nuestras fronteras y Putin busca ampliarlas. Nadie va a poder sentirse seguro", zanjó.