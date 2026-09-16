Zelenski acusa a Rusia de intentar atacar con drones su avión en dos ocasiones en las dos últimas semanas

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Saara Peltola/Lehtikuva/dpa - Archivo
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de intentar atacar en al menos dos ocasiones el avión en el que viajaba durante las últimas dos semanas, en ambas ocasiones cuando sobrevolaba Moldavia, días después de que el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, denunciara uno de estos incidentes.
Store afirmó la semana pasada que el avión de Zelenski "casi fue alcanzado" por un dron en espacio aéreo moldavo cuando se dirigía a Oslo para participar en el funeral del fallecido rey Harald V. El mandatario ucraniano ha confirmado el incidente y ha agregado que a su vuelta sufrió un incidente similar.
"Mi avión presidencial estaba en Moldavia, y por eso atacaron Moldavia", ha dicho Zelenski en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CBS. "Cuando regresamos a casa, de nuevo pasando por Chisináu, hicieron lo mismo", ha asegurado el mandatario ucraniano.
Las autoridades de Rusia rechazaron la semana pasada las denuncias sobre un supuesto intento de ataque con dron contra el avión de Zelenski cuando iba a despegar de Moldavia para acudir a Noruega. Moscú no se ha pronunciado por ahora sobre las afirmaciones del presidente ucraniano sobre el segundo incidente, previamente desconocido.