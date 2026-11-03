Zelenski adelanta que las garantías de seguridad para Ucrania será uno de los temas en la cita de Abu Dabi

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el canciller alemán, Friedrich Merz. - Bernd von Jutrczenka/dpa

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha adelantado este martes que las garantías de seguridad y las medidas de recuperación económica para su país serán los primeros temas que se abordarán en la nueva ronda de conversaciones a tres con Rusia y Estados Unidos, la próxima semana en la capital emiratí, Abu Dabi.

"La parte estadounidense ya ha dado señales de que quiere hablar sobre garantías de seguridad para Ucrania y de un paquete para la recuperación de nuestro Estado", ha trasladado Zelenki durante una rueda de prensa que conjunta al canciller alemán, Friedrich Merz, con motivo de su viaje sorpresa a Berlín.

Del mismo modo, Zelenski ha confirmado que entre los objetivos para este ciclo de conversaciones, previsto el 10 y 11 de noviembre, está acordar un alto el fuego sobre instalaciones energéticas y otras infraestructuras consideradas críticas de cara al inminente invierno, así como el desbloqueo del mar Negro.

Así, ha remarcado que "no solo Ucrania" está interesado en este asunto, sino que Rusia también lo está, pero también "otros países en África y Asia", así como "diversos socios", en clara alusión a los estragos que el aumento de los ataques en el mar Negro están provocando a las exportaciones de alimentos a decenas de países.

Asimismo, el presidente ucraniano ha planteado seguir avanzando, cuando no aumentar, en los intercambios de prisioneros, uno de los pocos aspectos en los que las partes se han puesto de acuerdo en anteriores negociaciones.

PAPEL DE EUROPA EN LAS CONVERSACIONES

Zelenski también ha querido poner en valor el papel de los países europeos durante el proceso y ha señalado que espera contar con una representación de los mismos en una futura reunión a nivel de líderes, que debería también empezar a prepararse en esta cita que alberga la capital de Emiratos Árabes Unidos.

"No puede haber una paz estable y duradera si Europa no participa en las negociaciones de una forma u otra", ha destacado Zelenski, según recoge la agencia de noticias Ukrinform.

Por su parte, el canciller alemán ha expresado sus dudas acerca de la predisposición de Rusia y ha advertido de que hasta la fecha no ha dado muestras suficientes de estar interesado en lograr la paz. "Hasta ahora no veo que eso ocurra", ha rebajado Merz las expectativas.

Merz ha coincidido en que Europa esté presente en estas negociaciones y ha señalado que hay asuntos que "solo pueden resolverse" con su participación.

En ese sentido, ha anunciado una próxima reunión en Berlín el próximo 19 de noviembre de la llamada 'coalición de los voluntarios', en la que los socios de Ucrania tienen previsto acordar el alcance del próximo paquete de ayuda, "principalmente militar", para el año 2027.

EUROPA BUSCA SU ESPACIO EN LAS NEGOCIACIONES

En las últimas horas, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, anunció una nueva ronda de conversaciones para el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, sede de anteriores encuentros, en los que se evidenciaron las profundas diferencias que separan todavía a Moscú y Kiev.

Witkoff también ha informado que las autoridades estadounidenses se reunirán esta semana con los enviados de varios países europeos, entre ellos Francia, Alemania, Reino Unidos, pero también con delegaciones de la OTAN y la UE.

Los socios europeos de Kiev vienen insistiendo desde que comenzó el proceso en ocupar un hueco en la mesa de negociación en base a que está en juego el esquema de seguridad del continente, así como por su estatus como principal proveedor de armamento a Ucrania y a las aspiraciones ucranianas de formar parte en un futuro de la UE. Sin embargo, desde Washington y Moscú prefieren esperar.

A las conversaciones de Abu Dabi les seguirán tres cumbres importantes, entre ellas la del G20 que se celebra a mediados de diciembre en Florida, en la que se especula con la posibilidad de que asista el presidente ruso, Vladimir Putin, a invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Antes, Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, podrían verse en los márgenes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se acoge la ciudad china de Shenzhen el 18 y 19 de noviembre, un encuentro que ha suscitado cierto recelo ante la posibilidad de que se hable a puerta cerrada de Ucrania.