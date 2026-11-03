Bruselas reúne mañana a Ucrania, EEUU, países europeos y la OTAN para abordar la reconstrucción tras la guerra en Ucrani

Archivo - Bandera de la UE con iluminación de la bandera de Ucrania en el edificio Europa, sede del Consejo Europeo y del Consejo de la UE - ALEXANDROS MICHAILIDIS - Archivo

BRUSELAS, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha anunciado que acogerá este miércoles en Bruselas una reunión con representantes de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial para abordar la reconstrucción y la prosperidad económica del país dirigido por Volodimir Zelenski una vez finalizada la guerra con Rusia, en el marco de los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto.

Así lo ha confirmado la portavoz principal del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, durante una rueda de prensa desde Bruselas, en la que ha precisado que el encuentro se celebrará a nivel de asesores de seguridad nacional y altos funcionarios, sin concretar por el momento quiénes serán los representantes estadounidenses y comunitarios que participarán en las conversaciones.

"Puedo confirmar que mañana la Comisión Europea acogerá una reunión con representantes de Ucrania, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, la OTAN y el Banco Mundial", ha señalado Pinho, quien ha explicado que el encuentro dará continuidad a las conversaciones mantenidas previamente en Miami entre representantes ucranianos y estadounidenses, con vistas a lograr una "paz duradera y sostenible" en Ucrania.

En este sentido, la portavoz comunitaria ha detallado que las conversaciones de este miércoles se centrarán en "la reconstrucción y la prosperidad de Ucrania en la posguerra", sin ofrecer más detalles sobre las propuestas concretas que se abordarán durante la reunión.

Preguntada por la decisión del enviado especial estadounidense Steve Witkoff, de anunciar de manera unilateral la cita en sus redes sociales, Pinho ha asegurado que Bruselas mantiene contactos con Washington sobre las conversaciones de paz y las próximas reuniones, y ha eludido aclarar si será él quien representará a la Administración Trump.

"Estamos en contacto con el señor Witkoff y con otros representantes de Estados Unidos sobre estas conversaciones", ha afirmado Pinho, quien ha añadido que es "absolutamente normal" que este tipo de encuentros se anuncien públicamente en algún momento.

NEGOCIACIONES ENTRE UCRANIA Y RUSIA EN ABU DABI

La reunión en Bruselas tendrá lugar antes de las negociaciones técnicas entre Ucrania y Rusia previstas para los próximos 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, bajo la mediación de Estados Unidos, según anunció este mismo lunes el propio Witkoff.

El enviado especial estadounidense explicó que estas conversaciones se centrarán en los "acuerdos de seguridad para la posguerra, la desescalada, iniciativas humanitarias y los próximos pasos hacia la paz", con el objetivo de avanzar hacia un acuerdo que permita poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Fuentes del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) consultadas por Europa Press han señalado que, según su conocimiento, el encuentro de Abu Dabi tendrá carácter trilateral, con participación de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, a diferencia de la reunión de este miércoles en Bruselas, en la que sí estarán representadas las instituciones europeas.

El anuncio de estas conversaciones se produce después de la conclusión del alto el fuego humanitario pactado en la localidad de Oleshki, en la región ucraniana de Jersón, y en un momento en el que Zelenski ha reiterado su disposición a reunirse directamente con el presidente ruso, Vladimir Putin, al considerar que las negociaciones a nivel técnico pueden encontrar dificultades para lograr resultados sin la implicación de ambos mandatarios.