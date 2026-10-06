Zelenski advierte de que Rusia prepara un nuevo "ataque masivo" y Ucrania prepara "contramedidas"

Archivo - Volodimir Zelenski, inspecciona las consecuencia de un ataque ruso sobre Kiev, en una imagen de archivo. - Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Eu

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este martes de que los servicios de Inteligencia del país disponen de información sobre un próximo "ataque masivo" de Rusia, para el que ya están preparando "contramedidas".

"Recibimos información actualizada de Inteligencia sobre los preparativos de los rusos para un ataque masivo. Estamos preparando una contramedidas", ha escrito en redes sociales tras reunirse con altos funcionarios, entre ellos el ministro de Defensa, Yevgeni Jmara; y el comandante de la Fuerza Aérea, Anatoli Krivonozhko.

Zelenski ha detallado que uno de los puntos de la reunión ha tenido como objetivo abordar el suministro de armamento y equipos para contrarrestar la ofensiva rusa, incidiendo nuevamente en la dificultad de adquirir ciertos misiles e interceptores debido a la dependencia de las entregas de los socios de Ucrania.

"Estamos proporcionando la munición necesaria para los F-16, los sistemas y los interceptores. El mayor desafío está en las capacidades antibalísticas, y la disponibilidad de estos suministros depende enteramente de nuestros socios", ha puesto de relieve una vez más el presidente ucraniano.

Zelenski también ha mencionado algunos de los últimos ataques rusos que han estado cayendo en las últimas horas en algunas partes del país, como en las ciudades de Kramatorsk y Krivói Rog, de la que es oriundo, donde "varios hospitales" han resultado daños.

"Es importante que en cada región haya una respuesta rápida del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ante cada una de estas situaciones", ha demandado.

Según las autoridades locales, al menos cinco personas han resultado heridas como consecuencia de este ataque contra un centro médico en Krivói Rog. En Zaporiyia, el mismo número de personas han resultado afectadas después de un bombardeo sobre un puente que cruza el río Dniéper.