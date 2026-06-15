Zelenski afirma que el ataque a la catedral de la Dormición de Kiev supone "uno de los crímenes más graves" de Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes el ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital ucraniana, Kiev, y otros puntos del país y ha recalcado que el hecho de que la catedral de la Dormición haya sido alcanzada supone "uno de los crímenes más graves cometidos por Rusia contra la cultura cristiana hasta la fecha".

Zelenski ha especificado que "los rusos lanzaron más de 60 misiles contra la capital", de un total de 70 lanzados contra territorio ucraniano, antes de confirmar cuatro muertos por estos ataques en Kiev, además de otros cinco en Járkov. "Mis condolencias a sus familiares y seres queridos", ha manifestado en un mensaje publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha apuntado que la catedral de la Dormición, situada en el monasterio de las Cuevas de Kiev, ha sufrido un incendio a causa del ataque. "Es una iglesia cuya historia data del siglo XI", ha recordado, al tiempo que ha puntualizado que los equipos del Servicio Estatal de Emergencias han logrado apagar las llamas en el tejado del complejo.

El presidente ucraniano ha denunciado además que "los rusos llevaron a cabo un ataque múltiples contra rescatistas en Járkov cuando estaban apagando un incendio provocado por un bombardeo previo contra una instalación industrial", un suceso que se ha saldado con otros cinco muertos y nueve heridos. "En Dnipró, Rusia ha golpeado las instalaciones de una estación de tren, una universidad y varias empresas", ha añadido.

"Así es como Rusia demuestra al mundo su intención de continuar la guerra. Es fundamental que los países del G7, reunidos para su cumbre, respondan con contundencia y de forma decisiva: mayor presión sobre el agresor y mayor apoyo a la defensa aérea de Ucrania, especialmente a sus capacidades antibalísticas", ha apostillado Zelenski.

En esta línea, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha destacado que el presidente ruso, Vladimir Putin, "puso para siempre su nombre en la lista de los peores bárbaros de la historia" por el ataque contra el monasterio de las Cuevas de Kiev, "uno de los lugares más sagrados de la cristiandad". "Debe ser maldito durante siglos, y perderá esta guerra", ha remarcado.

"Desde la Horda en el siglo XIII hasta los nazis y bolcheviques en el siglo XX, los sagrados monasterios de Kiev han sufrido numerosos ataques bárbaros. Ahora nos enfrentamos a terroristas rusos que ya han superado a Estado Islámico en sus crímenes contra el patrimonio cultural", ha esgrimido el jefe de la diplomacia ucraniana a través de un mensaje en redes sociales.

"Solo la escoria rusa, que carece de todo respeto por lo sagrado, puede dañar deliberadamente el monasterio de las Cuevas de Kiev, un sitio único declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y bajo protección especial", ha criticado Sibiga, quien ha adelantado que Ucrania "iniciará urgentemente todos los procedimientos relevantes" ante organismos internacionales para "pedir respuestas inmediatas y adecuadas a esta barbarie estatal".

De esta forma, el ministro de Exteriores ucraniano ha hecho hincapié en que Kiev "espera reacciones firmes por parte de las instituciones y capitales internacionales". "No palabras vagas, silencio ni a los pasos titubeantes. Necesitamos actuar ahora para detener la barbarie rusa", ha apostillado.

CONDENAS DESDE LA IGLESIA ORTODOXA

El ataque ha sido condenado igualmente por Epifanio, metropolitano de Kiev y toda Ucrania, quien ha lamentado que "como consecuencia del bombardeo ruso" contra el país, "el techo de uno de los lugares más sagrados del mundo cristiano arde". "Pedimos oraciones para salvar el santuario de la destrucción", ha indicado en redes sociales.

"Otro crimen ruso contra la humanidad, contra la historia, contra el cristianismo. ¿Qué más tiene que hacer el anticristo del Kremlin para que el mundo comprenda que es necesario actuar con decisión para que cese el terror ruso contra Ucrania y los principios mismos de la paz?", se ha preguntado. "¡Santísima Madre de Dios, detén a Herodes!", ha zanjado.

Por su parte, el obispo Avraami, obispo del monasterio de las Cuevas de Kiev, ha subrayado que Kiev ha sufrido en las últimas horas "uno de los ataques más graves de los últimos tiempos", incluidos daños en la citada catedral, integrada "en un santuario único de importancia espiritual, histórica y cultural en Ucrania, que durante siglos ha sido uno de los principales centros de la vida ortodoxa y parte integral del patrimonio cultural mundial".

Avraami ha detallado que los primeros esfuerzos han estado centrados en "proteger los santuarios y garantizar su seguridad" a través de "una evacuación urgente del santuario y los objetos litúrgicos", de los que ha destacado que "poseen un valor no solo eclesiástico, sino también nacional y universal". En este sentido, ha resaltado que la respuesta ha permitido "preservar los santuarios", si bien ha adelantado que "se están evaluando los daños causados".

"Todo daño causado a un lugar como este representa una dolorosa pérdida no solo para los creyentes, sino también para todas las personas conscientes de la importancia del patrimonio espiritual, cultural e histórico para las generaciones futuras", ha reseñado el obispo, quien ha pedido a la comunidad internacional que "presten atención a la necesidad de proteger el patrimonio espiritual y cultural de Ucrania en el contexto de la guerra".

"La preservación de estos santuarios es una responsabilidad compartida con la historia, el presente y las generaciones futuras. Pedimos a todos aquellos que puedan orar por la victoria y la paz en Ucrania, por Kiev, por todos los afectados por este ataque, así como por la preservación de los santuarios del monasterio de las cuevas de Kiev", ha remachado.