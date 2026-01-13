Zelenski afirma que el "levantamiento" en Irán "es clara señal de que las cosas no serán más fáciles para Rusia"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, el 28 de diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que el "levantamiento" en Irán "es una clara señal de que las cosas no serán más fáciles para Rusia", en referencia a la oleada de protestas en el país centroasiático, aliado de Moscú, por la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida.

"Lo que está sucediendo ahora en Irán, protestas a gran escala, en realidad un levantamiento, es una clara señal de que las cosas no le resultarán más fáciles a Rusia", ha afirmado Zelenski en un mensaje en redes sociales, en el que ha destacado que "toda persona decente del planeta quiere que el pueblo de Irán se libere del régimen que ha causado tanto mal a Ucrania y a otros países".

Así, ha subrayado que "es crucial que el mundo no deje pasar una oportunidad en la que los cambios son posibles". "Todos los líderes, todos los países y todas las organizaciones internacionales deben intervenir ahora y ayudar al pueblo (iraní) a apartar a los culpables de en lo que tristemente se ha convertido Irán".

"Todo puede ser diferente", ha zanjado, en el marco de unas movilizaciones que estallaron a finales de diciembre y que han dejado hasta la fecha más de 600 muertos, según la organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos.

Kiev ha acusado en numerosas ocasiones a Teherán de dar apoyo a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, unas afirmaciones rechazadas por las autoridades de Irán, que durante los últimos años ha estrechado sus lazos con Moscú.