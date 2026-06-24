Zelenski afirma que las torres de repetición en Bielorrusia que amenazó con retirar ya no funcionan

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este miércoles que los repetidores que se encuentran en territorio bielorruso fronterizo y que, según dijo, servían para "dirigir" los ataques rusos, dejaron de funcionar, después de que hace unos días instara a Minsk a retirarlas bajo amenaza de hacerlo Kiev.

Zelenski ha precisado que desde el 22 de junio estos repetidores han dejado de funcionar. "Si fueron desmantelados o no, sinceramente, no lo sé, estamos trabajando en ello y lo estoy supervisando muy de cerca, recibiendo informes diarios", ha explicado a la prensa, según recoge la agencia Ukrinform.

"Lo cierto es que lo repetidores no funcionan", ha dicho el mandatario, en base a la última información que le ha facilitado el Estado Mayor de la Fuerzas Armadas y los servicios de Inteligencia.

El pasado viernes, el presidente ucraniano advirtió a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, que disponía de una semana para retirar estas torres de repetición de manera voluntaria. "Si él no lo hace, lo haremos nosotros", amenazó.

Zelenski explicó que Bielorrusia desplegó torres de repetición en dos regiones que hacen frontera con Ucrania para servir a los ataques rusos y criticó a Lukasheko por dejarse arrastrar cada vez más de forma tan directa en la guerra.

En las últimas semanas la tensa relación entre Kiev y Minsk ha escalado varios peldaños más, incluyendo amenazas entre las partes. Moscú ha acusado a Zelenski de querer implicar a su socio en el conflicto y ha advertido de que dispuesto "a adoptar "todas las medidas" para garantizar la seguridad de su aliado.