Zelenski afirma que Ucrania, Rusia y EEUU acordaron en EAU mantener otro encuentro "en un futuro próximo"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos han acordado este jueves durante su segunda jornada de conversaciones en Emiratos Árabes Unidos (EAU) mantener otro encuentro "en un futuro próximo", si bien por ahora no ha fijado una fecha para ello.

Así, ha afirmado que las delegaciones "hablaron de todo", si bien ha destacado que el hecho de que durante su rueda de prensa con el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, hayan sonado las alarmas antiaéreas demuestra que "no se ha alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra".

"Creo que eso está claro para ustedes y para mí", ha manifestado, al tiempo que ha resaltado que las conversaciones en EAU han tocado asuntos "muy sensibles", si bien está a la espera de que la delegación presente "un informe detallado" para sopesar los posibles resultados.

"Es importante que el proceso esté en marcha, queremos resultados rápidos. Si hay una próxima reunión, hay una oportunidad de continuar el diálogo, lo que, desde luego, queremos que lleve al fin de la guerra", ha zanjado el mandatario, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

La segunda ronda de contactos trilaterales en Abu Dabi ha derivado en un intercambio de más de 300 prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, un pacto alcanzado en el marco de lo que el enviado de Washington, Steve Witkoff, ha descrito como unas conversaciones "detalladas y productivas".

"Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania", explicó el enviado de Estados Unidos, quien ha asegurado que "las conversaciones continuarán" y que "se prevén avances provisionales en las próximas semanas".