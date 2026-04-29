Zelenski agradece al rey Carlos su apoyo en el Congreso de EEUU: "Esto es lo que se necesita para traer paz"

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski y el Rey Carlos III de Inglaterra, en una imagen de archivo. - Aaron Chown/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido este miércoles al rey Carlos III de Inglaterra sus palabras de apoyo durante el histórico discurso que ha dado en el pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en el que ha apelado a la unión trasatlántica para enfrentar los nuevos desafíos internacionales.

"Agradezco a su majestad el rey Carlos III, a Reino Unido y a todos los valientes corazones estadounidenses por este claro llamamiento a la unidad en apoyo a Ucrania a través del Atlántico", ha escrito Zelenski en redes sociales.

"Esto es exactamente lo que se necesita para traer una paz digna y duradera a Ucrania y a toda Europa", ha destacado el presidente ucraniano, quien ha terminado agradeciendo una vez más el respaldo de Reino Unido y Estados Unidos a Kiev ante la invasión militar rusa.

Zelenski ha recuperado la referencia que el monarca británico hizo durante su discurso a la necesidad de ayudar a Ucrania con la "misma resolución inquebrantable" con la que actuaron los aliados de la OTAN para respaldar a Estados Unidos después de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

"En las secuelas inmediatas del 11-S, cuando la OTAN invocó el Artículo 5 por primera vez y el Consejo de Seguridad de la ONU se unió ante el terror, respondimos juntos (...) Hoy esa misma resolución inquebrantable es necesaria para la defensa de Ucrania y su valiente pueblo", manifestó el monarca británico, quien aprovechó su alocución en el Capitolio para incidir en el "inquebrantable" vínculo entre su país y Estados Unidos pese a las "diferencias" y "desacuerdos" entre Londres y Washington.