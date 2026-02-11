Zelenski anuncia "muchos cambios" en la defensa aérea en respuesta a la crisis energética por los ataques rusos

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Andreas Stroh - Archivo

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este martes una reestructuración de la defensa aérea ucraniana en varias regiones del país, en respuesta a los continuos ataques rusos que están dejando sin electricidad ni calefacción a millones de personas en medio de las extremas temperaturas del invierno.

"Se están produciendo muchos cambios en nuestras operaciones de defensa aérea: en algunas regiones, se está reorganizando casi por completo el funcionamiento de los equipos: interceptores, grupos de fuego móviles y todo el componente de defensa aérea de corto alcance", ha señalado en su discurso vespertino de este martes.

El mandatario ha augurado más cambios "por venir", incluida "la supervisión del suministro de primera línea con drones, armas y, sobre todo, personal". "El ministro de Defensa de Ucrania, junto con el mando militar, está preparando las decisiones necesarias: medidas que fortalecerán a Ucrania y resolverán los problemas existentes", ha agregado tras reunirse con el titular de la cartera, Mijailo Fédorov, y otros altos cargos militares.

Pese a ello, ha considerado que aún "es demasidado pronto para" dar detalles sobre esta nueva reestructuración y ha asegurado que los harán públicos en cuento las medidas al respecto "estén completamente desarrolladas".

Zelenski ha aprovechado para trasladar su agradecimiento por todos aquellos gobiernos, instituciones y personas que están contribuyendo al sistema energético de Ucrania "en este momento" y los "continuos esfuerzos de recuperación" tras los ataques rusos.