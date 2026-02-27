Zelenski apoya "una operación contra el régimen" de Irán: "Creo que la gente busca ayuda para un cambio"

Archivo - Volodimir Zelenski. - -/Ukrainian Presidency/dpa - Archivo

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha dicho este viernes estar a favor de llevar a cabo "una operación contra el régimen" de Irán, al que ha acusado de estar detrás de la desaparición y asesinato de "miles de personas".

"Apoyaría una operación contra el régimen, no contra el pueblo. Esa es una gran diferencia", ha pretendido matizar Zelenski, según el extracto de una entrevista a Sky News publicado por los canales oficiales del Gobierno ucraniano.

Zelenski ha explicado que si bien "es mejor" la vía diplomática, se ha mostrado escéptico acerca de que Irán este dispuesto a negociar. "No estoy seguro, ya veremos", ha dicho, tras acusar al Gobierno de Teherán de perseguir a su gente.

"Creo que la gente de Irán busca ayuda para cambiar un régimen, que abiertamente quiere atacar a otros países y causa mucho daño. Este régimen lleva muchos años en el poder. La gente no tiene derechos. La gente está desapareciendo. Miles de personas son asesinadas y ejecutadas", ha afirmado.

La próxima semana la capital de Austria, Viena, alberga una nueva ronda de negociaciones indirectas entre Washington y Teherán, después de los "progresos significativos" del encuentro de este miércoles en la ciudad suiza de Ginebra, según declaró el Gobierno de Omán, que ejerce de intermediario.

Washington ha incrementado durante las últimas semanas la presión sobre Irán mediante las amenazas del propio presidente Donald Trump y un aumento del despliegue militar en Oriente Próximo, a pesar de que ambos países han iniciado ya negociaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Trump, que en un inicio amenazó con una intervención militar por la represión de las últimas protestas en Irán, giró posteriormente a enmarcar sus advertencias hacia el programa nuclear iraní, que según Teherán tiene solo fines pacíficos.

Teherán ha mostrado su desconfianza a reabrir las conversaciones más después de que los bombardeos israelíes y estadounidenses de junio de 2025, que dejaron más de 1.100 muertos, se dieran en medio de un proceso para lograr un nuevo acuerdo tras el firmado en 2015, pero del que se salió unilateralmente Estados Unidos en 2018.