Zelenski apunta a "cambios significativos" en el apoyo a Ucrania en una llamada con Trump y Macron

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante la cumbre del G7 en Évian, Francia - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha apuntado este miércoles a "cambios significativos" tras mantener una conversación telefónica con sus homólogos estadounidense, Donald Trump, y francés, Emmanuel Macron, en la que han abordado los contactos mantenidos en la cumbre del G7 que se ha celebrado esta semana en Évian, Francia.

"Acabo de hablar con Donald Trump y Emmanuel Macron. Fue una importante llamada de coordinación que puede generar cambios significativos. Revisamos los resultados de nuestras conversaciones en la cumbre del G7", ha informado en un breve mensaje difundido en sus redes sociales.

El mandatario ucraniano ha agradecido al inquilino de la Casa Blanca "su interés en Ucrania y su disposición a contribuir a acercar la paz" y al jefe del Elíseo "la excelente organización de la cumbre y los esfuerzos conjuntos, siempre decididos". "Estamos trabajando para fortalecer Ucrania, nuestra cooperación y las perspectivas diplomáticas", ha asegurado.

"Necesitamos la paz. Y estamos haciendo todo lo posible para acercarla. ¡Gracias!", ha reiterado Zelenski.

Este mismo miércoles, Macron ha reivindicado que la cumbre del G7 ha consolidado la vuelta de Estados Unidos a la posición común sobre la guerra en Ucrania, insistiendo en que ahora su par estadounidense ha constatado que no existe voluntad de Rusia de cesar la guerra y, en cambio, ha apoyado seguir respaldando militarmente a Kiev.

En las conclusiones de la cumbre, los líderes del G7 se comprometieron a "aumentar la presión" sobre la "economía de guerra rusa" a través del refuerzo de sus sanciones al gas y petróleo de Moscú, produciéndose así un giro con respecto a la oposición de Washington de señalar a Rusia en una declaración del G7 con motivo del tercer aniversario de la invasión en 2025, lo que generó grietas en el bloque.

El magnate republicano ha condicionado, eso sí, también durante la jornada de este miércoles, cualquier imposición de sanciones al petróleo ruso al precio que establezcan los mercados mundiales, una vez el acuerdo con Irán puede restablecer cierta estabilidad.