Zelenski asegura que febrero "será un periodo de actividad política exterior bastante intensa"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que el mes de febrero "será un periodo de actividad política exterior bastante intensa", después de confirmar que habrá una nueva reunión trilateral con Estados Unidos y Ucrania entre el 4 y el 5 de febrero, nuevamente en Emiratos Árabes Unidos (EAU), para intentar alcanzar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

"Se ha acordado celebrar una reunión trilateral a un nivel adecuado en EAU. Febrero será un periodo de actividad política exterior bastante intensa", ha dicho en un mensaje en sus redes sociales. "Esperamos que la parte estadounidense sea igual de activa, particularmente en lo relativo a las medidas para rebajar el conflicto, reduciendo los ataques (por parte de Rusia)", ha agregado.

"Mucho depende de lo que Estados Unidos pueda lograr para que la gente confíe tanto en el proceso como en los resultados", ha argüido, antes de insistir en que el ataque perpetrado el domingo por Rusia contra un autobús que trasladaba a mineros en Dnipropetrovsk es un "crimen" que "muestra de nuevo que Rusia es responsable de la escalada". "El mal debe ser detenido", ha zanjado.

Horas antes, Zelenski había adelantado las fechas de la reunión trilateral en Abu Dabi, momento en el que incidió en que "Ucrania está preparada para una discusión sustancial". "Estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin de la guerra real y digno", argumentó el mandatario ucraniano.

La capital de EAU ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra, incluida la exigencia de Rusia de mantener el control de la región del Donbás (este), parcialmente ocupado en el marco de la invasión.