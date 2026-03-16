Zelenski asegura que los Shahed empleados por Irán tienen mejoras rusas

Dron Shahed-136 iraní - WIKIMEDIA COMMONS/ CC BY 4.0

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha resaltado este lunes que los drones de ataque modelo Shaheed empleados por Irán en el conflicto con Estados Unidos e Israel tienen mejoras rusas, lo que demostraría la implicación de Moscú en el conflicto.

"Rusia está dando a los iraníes drones Shaheed. Estoy seguro de que hemos visto algunos detalles de uno de los Shaheed que fue destruido en uno de los países de Oriente Próximo. Tiene detalles rusos. Lo sé porque los iraníes no los fabrican", ha afirmado en una entrevista con el canal de televisión israelí i24.

Eso implica que "los rusos les han estado ayudando desde el mismo comienzo de la guerra, cuando les dieron los Shaheed".

Además, Zelenski ha destacado la buena sintonía con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. "Tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Así que estoy listo para esta conversación", ha planteado en referencia a un posible contacto con Netanyahu.