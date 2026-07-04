Zelenski asimila la guerra en Ucrania a la Guerra de Independencia de EEUU de hace 250 años

Archivo - Banderas de Estados Unidos y de Ucrania (archivo) - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency - Archivo

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha resaltado este sábado las similitudes entre la guerra que libra su país con Rusia y la Guerra de Independencia estadounidense cuando se cumplen 250 años de la declaración formal de independencia de las trece colonias británicas de Norteamérica.

"Ucrania está luchando por su independencia, libertad y el derecho de nuestro pueblo a la felicidad con la misma esperanza, el mismo objetivo y la misma determinación con la que los americanos ganaron y defendieron su propia independencia", ha planteado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

El mandatario ucraniano ha destacado el apoyo de Estados Unidos durante la guerra con Rusia. "Las armas estadounidenses, desde los Javelin que el presidente (Donald) Trump decidió dar a Ucrania a los Patriot que mejor protegen la vida de nuestra gente, todo lo que nos ha dado Estados Unidos para ayudarnos a defender a nuestro país son una prueba de la fuerza del espíritu estadounidense, la decisión estadounidense y la tecnología estadounidense", ha recalcado.

Zelenski ha puesto de relieve los "valores" comunes entre Ucrania y Estados Unidos recogidos en la Declaración de Independencia estadounidense, "lo que nos une a todos, a todos los que respetamos a Estados Unidos y le damos las gracias".

"Sabemos del valor de estas palabras mejor que cualquier otro. Cuando pedimos misiles Patriot a Estados Unidos, creemos que los valores de respeto, a la vida y a la gente que se impuso hace 250 años se impondrán hoy de nuevo", ha argumentado.

"El mundo necesita el tipo de liderazgo que proporcione protección a la libertad y a la vida", ha añadido Zelenski en una nueva petición de ayuda militar dirigida a Washington.