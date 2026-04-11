Zelenski avisa que Ucrania está lista para responder ataques a pocas horas del inicio de la tregua

Un capellán bendice a un militar ucraniano en Zaporiyia (imagen de archivo)- Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

Traslada a Rusia que se ceñirá al cese de hostilidades e incluso propone una extensión más allá del domingo

Moscú y Kiev prosiguen con sus ataques hasta el último momento

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que su país responderá "de manera estricta" a cualquier ataque que ocurra durante el alto el fuego declarado a partir de este sábado durante la Pascua Ortodoxa, como ha garantizado también que el Ejército ucraniano se ceñirá al cese de hostilidades mientras la situación lo propicie, e incluso ha mostrado su disposición a prorrogar la tregua más allá del domingo.

Los acontecimientos de las últimas horas demuestran que ninguno de los dos bandos tiene intención de aflojar hasta el último momento porque ambas partes han denunciado ataques nocturnos y matutinos.

"Hoy hemos definido los parámetros de nuestra respuesta a cualquier posible violación del alto el fuego por parte del ejército ruso. Todos entendemos con quién estamos tratando. Ucrania respetará el alto el fuego y responderá estrictamente de la misma manera", ha indicado el presidente ucraniano.

Está previsto que el alto el fuego comience a las 16.00 horas (hora local) de este sábado, 11 de abril, y que concluya a última hora del domingo, 12 de abril.

Zelenski ha insistido igualmente en que "la ausencia de ataques rusos por aire, tierra y mar significará que no habrá respuesta de nuestra parte".

Con todo, el presidente de Ucrania ha avisado que "el Ejército ucraniano está preparado para cualquier novedad en el frente" y recordado que su país considera que todo cese de hostilidades podría representar "el comienzo de un verdadero movimiento hacia la paz".

"Se comunicado a la parte rusa información sobre la simetría de nuestras acciones y la posible extensión del alto el fuego más allá de Semana Santa", ha remachado.

ÚLTIMOS ATAQUES

Rusia y Ucrania han llevado a cabo nuevos ataques con drones antes del alto el fuego previsto para la Pascua ortodoxa, con al menos dos muertos en Odesa, a orillas del Mar Negro, según informaron las autoridades el sábado.

Las dos personas fallecidas eran una mujer de 38 años y un hombre de 32, según la Fiscalía ucraniana.

En Sumi, en el noreste de Ucrania, las autoridades municipales han informado de al menos 17 heridos en ataques rusos, así como daños en edificios residenciales, una guardería y numerosos vehículos.

La defensa aérea de Ucrania informó de un total de 160 ataques con drones rusos.

DAÑOS TRAS ATAQUES UCRANIANOS EN RUSIA

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado esta mañana de que había derribado 99 drones ucranianos, sin dar detalles sobre los impactos ni los daños.

Las autoridades de la región de Krasnodar, en el sur de Rusia, informaron que los restos de un dron derribado provocaron un incendio en las instalaciones de una empresa petrolera en la ciudad de Krymsk. El incendio fue extinguido.