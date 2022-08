Zelenski califica la posible prohibición de visados a ciudadanos rusos como una medida "justa"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado su defensa este viernes de la prohibición general de visados para los ciudadanos rusos alegando que es una medida "justa", a la vez que ha instado a los aliados europeos a que insistan en llevarla a cabo.

"Debe haber una garantía de que los asesinos rusos y los facilitadores del terrorismo de Estado no utilizarán Schengen. Y en segundo lugar, no se puede destruir la idea misma de Europa, nuestros valores europeos comunes (...) no se puede convertir a Europa en un supermercado donde no importa quién entre, sino que lo principal es que una persona simplemente pague por los bienes", ha expresado el mandatario ucraniano en su mensaje diario a la población de Ucrania.

Zelenski ha salido de nuevo a defender su propuesta de prohibir los visados a los ciudadanos rusos que viajan a Europa por turismo, entretenimiento o negocios, después de que varios miembros de la Unión Europea hayan abierto del debate sobre la ejecución del planteamiento ofrecido por el presidente ucraniano.

En concreto, el Gobierno estonio ya ha anunciado que dejará de dar visados para los turistas que lleguen de Rusia a Estonia o estén en tránsito, detallando que el número de ciudadanos rusos que cruzan a su país ha aumentado "de manera masiva".

No obstante, el mandatario de Ucrania ha subrayado la importancia de ofrecer visados para aquellos ciudadanos que peligran su vida en caso de continuar en territorio ruso.

"Por supuesto, todos lo entendemos: hay personas que realmente necesitan protección, que son perseguidas en Rusia, incluso pueden ser asesinadas y, por lo tanto, deben recibir ayuda del mundo civilizado", ha aseverado.

"Estos son mecanismos legales bien conocidos: a través del estatus de refugiado, solicitudes de asilo y otras oportunidades de ayuda y apoyo. Pero es para los que luchan, para los que son perseguidos. Esto no debería aplicarse al resto de ciudadanos rusos", ha agregado, señalando el caso de los que cruzan la frontera con la Unión para motivos no humanitarios.

Zelenski propuso la prohibición de visados en una entrevista con 'The Washington Post' en la que señaló que muchos rusos estaban cruzando por carretera hacia la Unión Europea a pesar de las prohibiciones de vuelos impuestos al inicio de la guerra por los Veintisiete.