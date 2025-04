Zelenski condena el ataque ruso contra Kiev y pide que "todo el mundo vea y entienda lo que está pasando" en Ucrania

Reclama el fin "inmediato e incondicional" de los ataques y reitera que pedirá a sus socios "reforzar las defensas aéreas"

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado este jueves el ataque ruso contra la capital ucraniana, Kiev, que ha dejado nueve muertos y 70 heridos, y ha recalcado que "es extremadamente importante que todo el mundo vea y entienda lo que está pasando", tras acusar a Rusia de rechazar las propuestas para un alto el fuego.

"Han pasado 44 días desde que Ucrania acordó un alto el fuego total y detener los bombardeos. Esta fue una propuesta de Estados Unidos. Han pasado 44 días de Rusia aún matando a nuestra gente y evadiendo las firmes presiones y la rendición de cuentas por sus actos", ha señalado en un mensaje en su cuenta en la red social X.

Así, ha afirmado que el Ejército ruso ha lanzado "cerca de 70 misiles, incluidos balísticos, y unos 150 drones" contra la capital, donde se ha registrado "una destrucción significativa". "Todo el mundo está recibiendo la ayuda necesaria", ha manifestado, antes de trasladar sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Zelenski, quien se encuentra de visita oficial en Sudáfrica, ha confirmado que ha dado orden al ministro de Defensa, Rustem Umerov, para que "contacte inmediatamente con los socios sobre las peticiones para reforzar las defensas aéreas", al tiempo que ha indicado que abordará con el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, "la necesidad de intensificar los esfuerzos diplomáticos globales".

"Los bombardeos deben ser detenidos de forma inmediata e incondicional. También contamos con un apoyo en materia humanitaria: el regreso de nuestros prisioneros y niños ucranianos secuestrados por Rusia", ha dicho Zelenski, quien ha confirmado además que cancelará "parte" del programa de su viaje a Sudáfrica para regresar a Ucrania "inmediatamente después" de la reunión con Ramaphosa.

Por otra parte, ha indicado que el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, encabezará "todas las reuniones necesarias" en Sudáfrica para "informar totalmente a los líderes políticos y de la sociedad civil sobre la situación". "Estoy agradecido a todas las personas alrededor del mundo que están del lado de Ucrania y apoyan a nuestro pueblo", ha remachado.

El propio Sibiga había señalado poco antes en su cuenta en X que este "ataque masivo con misiles y drones", "junto con las demandas maximalistas rusas para que Ucrania se retire de sus regiones", demuestran que "el obstáculo para la paz es Rusia, no Ucrania".

"Es en Moscú, no en Kiev, donde debe aplicarse la presión", manifestó, antes de hacer hincapié en que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, "demuestra con sus acciones, no con sus palabras, que no respeta ningún esfuerzo de paz y que sólo quiere continuar la guerra". "La debilidad y las concesiones no detendrán este terror y esta agresión. Sólo la fuerza y la presión lo harán", zanjó.

Estos ataques, sobre los que Moscú no se ha pronunciado, han tenido lugar apenas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que cree que ha conseguido alcanzar un acuerdo con Rusia para poner fin al conflicto en Ucrania, agregando que es Zelenski el que falta por sumarse.