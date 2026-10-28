Zelenski confía en una reunión con Rusia antes del 10 de noviembre y no descarta cambiar la sede

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, confía en que Estados Unidos fije la próxima reunión a tres con Rusia antes del 10 de noviembre y no ha descartado que el encuentro pueda ser trasladado desde Emiratos Árabes Unidos a otro espacio ya que la región vive "momentos delicados".

"Están ocurriendo muchas cosas. Se están realizando los preparativos para una reunión trilateral que se celebrará en Abú Dabi. Esperamos que tenga lugar antes del 10 de noviembre", ha declarado este miércoles en una rueda de prensa desde La Haya, junto al primer ministro neerlandés, Rob Jetten.

"Necesitamos celebrar la reunión. Espero que sea entre el 6 y el 10 de noviembre. Estamos a la espera de la respuesta de la parte estadounidense", ha dicho Zelenski, quien confía en que Washington tenga todo listo una vez finalicen las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos el 3 de noviembre.

Zelenski ha apuntado que la reunión prevista en Abú Dabi, la capital emiratí, se celebrará, aunque ha dejado abierta la posibilidad de que la cita pueda sufrir modificaciones en lo que respecta a su ubicación, no así a las fechas.

"Hay momentos delicados en Oriente Próximo. Quizás podamos cambiar la sede. Sin embargo, creo que no deberíamos cambiar las fechas", ha dicho Zelenski. "Después del 4 de noviembre tendremos una fecha", ha augurado, recoge la agencia Ukrinform.

En cambio, no ha podido aventurar cuándo podría tener lugar un hipotético encuentro con su homólogo ruso, Vladimir Putin. "No sé cuándo tendremos un reunión con Rusia a nivel de líderes, por ahora depende de ellos porque nunca antes se han mostrado a favor de ello", ha dicho.

Zelenski ha subrayado la importancia de que ambos líderes aborden las cuestiones más "delicadas" del proceso de negociación, como la relacionada con los territorios y las garantías de seguridad.

En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado también su deseo de poder reunirse "muy pronto" con Zelenski y Putin, después de los "grandes progresos" de estas semanas.