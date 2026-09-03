Zelenski critica el "absolutamente vergonzoso" tiroteo en Kiev entre agentes de dos servicios de seguridad

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en la capital de Austria, Viena, en junio de 2025 (archivo) - Helmut Fohringer/APA/dpa - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha criticado con firmeza el "absolutamente vergonzoso" tiroteo registrado el miércoles entre agentes de dos servicios de Inteligencia y seguridad en la capital, Kiev, un suceso que se saldó con al menos tres heridos, al tiempo que ha recalcado que "los disparos solo están permitidos contra los ocupantes rusos".

Zelenski ha señalado que ya ha contactado con el fiscal general de Ucrania, Ruslan Kravchenko, para abordar el tiroteo entre elementos del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y de la Dirección Principal de Inteligencia (GUR), al tiempo que ha prometido que el organismo "esclarecerá todos los detalles".

"Se verificarán todos los testimonios y declaraciones de los implicados en este incidente, y se investigará minuciosamente la situación", ha dicho el mandatario, que ha hecho hincapié en que "debe haber rendición de cuentas, incluyendo las decisiones de personal tomadas por los jefes de los servicios especiales, con respecto a los involucrados en lo sucedido".

"Deben realizarse investigaciones internas en ambos servicios. En Ucrania, disparar solo está permitido contra ocupantes rusos, en defensa de Ucrania", ha remarcado el presidente ucraniano. "Nuestro Estado jamás considerará aceptable ningún otro tipo de enfrentamiento armado", ha zanjado.

Según las informaciones recogidas por el diario ucraniano 'The Kyiv Post', el tiroteo estalló a primera hora del miércoles durante una operación del SBU frente a la vivienda de Stepan Kaplunov, subcomandante del Cuerpo de Voluntarios Rusos (RVC), una unidad paramilitar que combate del lado de Kiev --y bajo mando del GUR-- en la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

La Fiscalía de Ucrania ha apuntado en un comunicado en redes sociales que "durante las acciones de investigación sobre un acto terrorista del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB), tuvo lugar un ataque armado contra oficiales del SBU", antes de agregar que "un grupo de individuos armados" abrieron fuego contra los agentes, después de que se denunciara el secuestro de Kaplunov durante la jornada del 23 de agosto.

"Intentaron evitar las investigaciones y bloquearon el paso de los oficiales y sus vehículos", ha manifestado, antes de agregar que la situación derivó en un intercambio de disparos que se saldó con "heridos entre las personas que se resistieron". "Los atacantes fueron detenidos", ha especificado.

"Las primeras investigaciones han permitido determinar que los detenidos pertenecen a una de las unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania", ha confirmado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "todas las circunstancias del incidente, el papel de cada uno de los participantes y la clasificación legal de sus acciones están siendo determinadas". "Las investigaciones siguen en marcha", ha apostillado.

El SBU ya había indicado a primera hora del miércoles que había frustrado un "atentado terrorista" de los servicios secretos rusos contra "uno de los líderes del movimiento nacionalista de oposición ruso que llegó a Ucrania con motivo del Día de la Independencia", celebrado el 24 de agosto, un día después del presunto secuestro de Kaplunov, un asunto sobre el que por ahora no han trascendido detalles.