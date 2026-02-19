Zelenski critica la "mierda histórica" de Rusia para postergar un acuerdo y pide centrarse en acabar la guerra

El president ucraniano, Volodimir Zelenski, en una reunión en Kiev. - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que hay avances en las negociaciones técnicas militares para un alto el fuego en Ucrania, en el marco de las negociaciones con Rusia y Estados Unidos, pero ha denunciado que Moscú con su "mierda histórica" trata de postergar un acuerdo de paz para poner fin al conflicto.

Tras dos jornadas de negociaciones en Ginebra, Suiza, el dirigente ucraniano ha explicado que las conversaciones, que se dividen en un grupo para cuestiones militares y otro para políticas, tienen distinto ritmo. Mientras que las partes están "cerca de cerrar las negociaciones en el aspecto militar", ha denunciado que Rusia usa tácticas dilatorias apelando a cuestiones históricas para justificar sus reclamos territoriales en Ucrania.

"No necesito esa mierda histórica para poner fin a esta guerra y pasar a la diplomacia. No es más que una táctica dilatoria", ha asegurado, señalando que "no ha leído menos libros de historia" que el presidente ruso, Vladimir Putin. "Aprendí mucho. Sé más sobre su país de lo que él sabe sobre Ucrania", ha afirmado.

El dirigente ucraniano ha indicado que "conoce la mentalidad" rusa y "no quiere perder tiempo" en esas cuestiones. "Decidieron tener ese sistema. Los rusos decidieron cambiarse a sí mismos y decidieron que necesitaban un nuevo zar. Depende de ellos", ha argumentado.

En todo caso, ha tendido una mano a las autoridades rusas al señalar que hay una cuestión "de seguridad" que tiene que ser resuelta lo antes posible. "Hay una gran guerra librada contra nosotros. Esta es nuestra vida. Lo único de lo que quiero hablar con él es que creo que necesitamos resolverlo de la manera más exitosa posible", ha indicado.

Zelenski en este sentido ha llamado a "poner fin a la guerra rápidamente". "Por eso quiero hablar solo de esas cosas", ha subrayado.

CERCA DE UN ACUERDO EN ASPECTOS MILITARES

Por otra parte, el mandatario ucraniano ha desvelado que las negociaciones en el aspecto militar están "cerca de completarse", con la redacción de un texto, lo que ha aducido a que las negociaciones son en formato trilateral con Estados Unidos, que jugará un papel importante en las cuestiones que se debaten como el control de un alto el fuego.

"Los militares hablaron en un formato trilateral sobre cómo desarrollar una misión de monitoreo del alto el fuego, cuando se establezca y cuando la vía política abra esas posibilidades. Discutieron los detalles, cuestiones técnicas y las capacidades de ambas partes. Y, ante todo, las de los estadounidenses, porque desempeñarán un papel principal en la supervisión", ha sostenido.

PAPEL DE LOS EUROPEOS Y NEGOCIACIONES EN EUROPA

Zelenski, en este punto, ha reflexionado sobre que los países europeos tiene un papel "significativo" que jugar en las cuestiones de seguridad y defensa, aunque ha admitido que hay una "discusión difícil" sobre su rol en estas negociaciones. Las autoridades ucranianas celebraron que representantes de Reino Unido, Alemania, Francia e Italia estuvieran presentes en Ginebra durante los contactos.

"Es excelente que tengamos a los estadounidenses como nuestros socios. Pero subrayo una y otra vez que creo que también necesitamos representantes europeos", ha ahondado.

El dirigente ucraniano ha insistido en que las negociaciones tienen que tener lugar en Europa, puesto que es el continente afectado por la agresión rusa a Ucrania. "Respetamos y apreciamos a los socios de Oriente Próximo y de otros países pero creo que si la guerra es en Europa, necesitamos encontrar un lugar en Europa", ha indicado sobre las negociaciones que tuvieron una primera fase con dos rondas en Emiratos Árabes Unidos, antes de reunirse en Suiza.

Así las cosas, ha insitido en que Rusia buscaba "vender a su audiencia pasos exitosos" en las negociaciones, pero que "ni siquiera la población rusa confía en Putin", asegurando que no hay avances para Rusia en el campo de batalla y ahora mismo pierde "entre 30.000 y 35.000 soldados al mes", tanto muertos como herido graves, tras apuntar que cada kilómetro de tierra le cuesta "156 personas" al Ejército ruso.