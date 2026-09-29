Zelenski defiende el acuerdo con Bélgica sobre aviones F-16 y espera recibir tres cazas antes de final de año

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, junto al primer ministro belga, Bart De Wever, durante un acto en Kiev en 2025. - Danylo Antoniuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido este martes el acuerdo alcanzado con Bélgica para la entrega de aviones de combate F-16, señalando que espera contar con tres cazas antes de final de año.

"Existe un acuerdo importante con Bélgica para la transferencia de tres aviones de combate F-16 antes de que termine este año", ha incidido el presidente ucraniano en un mensaje en redes sociales, en referencia al acuerdo con Bélgica que transferirá su flota de F-16 a Kiev mientras espera la llegada de nuevos cazas F-35, punto que precisamente pone en jaque que las aeronaves lleguen en los plazos previstos.

"Trabajaremos para recibir estas aeronaves mediante un procedimiento acelerado. Ya hemos recibido entregas urgentes de munición para los F-16 procedentes de Bélgica y de otros países, incluida España", ha apuntado.

El dirigente ucraniano ha enmarcado esta medida en la respuesta a una Rusia que "intensifica sus ataques cada día". "Necesitamos incorporar más capacidades para derribar objetivos aéreos y proteger a la población", ha indicado, en un mensaje en el que agradece el apoyo del primer ministro Bart De Wever por el respaldo a Ucrania en el contexto de la guerra.

De Wever ha defendido que Bélgica será "el mayor proveedor de F-16 a Ucrania" y ha prometido poner a disposición de Kiev más de 50 aeronaves en el marco de su plan de renovar su flota aérea. En todo caso, las entregas se han retrasado ya que dependen de la llegada a los hangares belgas de los también cazas estadounidenses F-35.