Zelenski defiende el uso de "todas las formas de diplomacia" para "proteger Ucrania" frente a Rusia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Antti Aimo-Koivisto/Lehtikuva/dp / DPA - Archivo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha defendido este miércoles el uso de "todas las formas de diplomacia" para "proteger Ucrania" frente a los ataques del Ejército de Rusia y ha insistido en que "contar la verdad es una de las mayores armas" con las que cuenta Kiev.

"Ser claro y transparente, no jugar a ningún tipo de juego con nuestros socios: esa es mi principal norma. Hay mucha presión ahora mismo sobre Ucrania, y por supuesto que tengo que pronunciarme al respecto", ha afirmado, a medida que Rusia plantea retomar a principios de noviembre las negociaciones para poner fin a la guerra.

En este sentido, ha apuntado que esto es "parte de la estrategia" ucraniana. "No estamos intentando ser otros. Si creo que hay amenazas para Ucrania, tengo que defender mi país, y haré todo lo posible, como hacen nuestros soldados en el campo de batalla, donde tratan de defender al pueblo ucraniano", ha declarado en un comunicado.

"Como presidente, tengo que utilizar todos los formatos de diplomacia que estén a nuestra disposición", ha aclarado, al tiempo que ha manifestado que "mucha gente no ve que Rusia ha estado atacando nuestra infraestructura cibernética desde hace mucho tiempo", si bien ha destacado que "se han hallado fórmulas para debilitar la estrategia de Rusia y responder a estos ataques".

"Ahí es donde somos diferentes: Ucrania está más avanzada a nivel tecnológico. Los rusos han atacado nuestros centros de datos muchas veces, pero todavía tenemos comunicaciones de red móvil e Internet porque tenemos el sistema descentralizado y hemos desarrollado infraestructura digital", ha explicado.

En este sentido, ha asegurado que las medidas de respuesta contra Rusia "son más dolorosas". "No tenemos tanta defensa aérea, estamos en déficit. Es por eso que lo tenemos todo descentralizado, no solo los centros de datos", ha añadido.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este mismo miércoles que espera mantener "muy pronto" una reunión trilateral con sus homólogos de Rusia y Ucrania antes de destacar los "grandes progresos" obtenidos en las últimas conversaciones con ambos países para avanzar hacia un acuerdo de paz.

MISILES PARA SISTEMAS PATRIOT

Zelenski ha reiterado que son necesarias más ayudas y ha hecho hincapié en que, en lo que va de año, el país solo recibe de media 12 misiles al mes para sus sistemas Patriot. "El programa abarca muchos elementos distintos: munición de 20 milímetros para los F-16, sistemas HIMARS, así como misiles Patriot y misiles AIM. Compramos mucho a Estados Unidos. Europa pagó, todo llegó y todo estuvo bien", ha destacado.

No obstante, ha lamentado que en algunos casos, especialmente en el de los Patriot, Ucrania hacer frente a "un gran desafío". "En el año 2026 hemos recibido un promedio de 12 misiles al mes", ha destacado, antes de indicar que se encuentra en una continua búsqueda de este tipo de misiles.

El lunes, Zelenski afirmó que el país lleva "casi un mes" esperando a que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, apruebe el envío de misiles los sistemas de defensa Patriot y NASAMS.

Además, el presidente ucraniano informó de que están manteniendo también conversaciones con Estados Unidos, Europa y otros socios que cuentan con misiles PAC-2 y PAC-3 para equipar los sistemas antiaéreos Patriot.