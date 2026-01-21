Zelenski denuncia que el 60% de Kiev continúa sin luz y calefacción tras los últimos ataques rusos

Un grupo de vecinos del barrio de Pozniaki, en Kiev, prepara una barbacoa, en medio de los cortes de luz provocados por los ataques de Rusia. - Europa Press/Contacto/Danylo Antoniuk

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que el 60% de Kiev continúa sin luz tras los últimos ataques a gran escala de las fuerzas rusas. "Unas 4.000 casas siguen sin calefacción", ha lamentado, al tiempo que ha vuelto a discrepar de la gestión que están llevando a cabo las autoridades de la capital.

"Según los informes de las autoridades municipales, los recursos involucradas son suficientes, pero se necesita tiempo. No estoy de acuerdo con esta evaluación: se necesitan medidas adicionales", ha valorado en un mensaje en sus redes sociales.

Zelenski ha informado de que la situación sigue siendo "difícil" en Járkov, Sumi, Chernígov y Dniéper, si bien los equipos de emergencia y las compañías energéticas, así como los servicios públicos "están trabajando al máximo".

El Gobierno ucraniano, a través del Ministerio del Interior, ha desplegado por las localidades afectadas diferentes "puntos de apoyo y calefacción" en los que se reparte comida a la población que no dispone en sus hogares de electricidad.

De igual forma, ha confirmado que se mantienen en contacto con sus principales socios para acordar la entrega de nuevos paquetes de ayuda para la industria energética, así como de armamento. "Las prioridades son obvias para todos: misiles para la defensa aérea" y "equipos para el sector energético", ha dicho.

Los ataques rusos a gran escala del 9 y 12 de enero provocaron el colapso del suministro en la capital ucraniana. Cientos de miles de habitantes se quedaron sin luz y calefacción durante días. Cuando el servicio se reactivaba de manera parcial, la ofensiva de este martes volvió a complicar aún más la situación en Kiev.

Desde octubre de 2025, Rusia ha aumentado los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania que, sumados a los de 2024, ha visto mermada su capacidad para cubrir la demanda de todo el país. Los cortes han durado hasta 18 horas al día estos meses, en los que las temperaturas han caído hasta quince grados bajo cero.