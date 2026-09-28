Zelenski denuncia un ataque ruso sobre la sede de la Academia Nacional de Ciencias, en Kiev

Imagen de archivo de los estragos de un ataque ruso sobre Kiev, la capital ucraniana. - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes un ataque ruso sobre la sede de la Academia Nacional de Ciencias, ubicada en Kiev, la capital, escenario durante la pasada noche de nuevo ataques que han dejado al menos tres muertos y decenas de heridos.

Zelenski ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver el incendio que el ataque ha provocado en el interior del edificio, situado en el distrito de Shevchenkivski, en el centro histórico de la capital ucraniana, ataque confirmado por el servicio de prensa de dicha institución.

"Los equipos están apagando el incendio y buscando a personas que podrían haber quedado atrapadas en el interior. Todos los servicios están desplegados", ha detallado el presidente ucraniano, que ha informado de más ataques en la capital a lo largo de esta jornada, así como en otras regiones del país.

Zelenski ha lamentado las muertes que se han producido como consecuencia de estos nuevos ataques del Ejército ruso sobre objetivos e instalaciones civiles, empresas e infraestructura de comunicaciones. "Cada uno de los socios de Ucrania debe ver, en este terror, en estos ataques, que apoyar a Ucrania significa apoyar verdaderamente la vida de las personas", ha dicho.

"El terror nunca debe normalizarse", ha afirmado el dirigente ucraniano, quien ha subrayado que "Rusia debe rendir cuentas y enfrentarse a consecuencias reales".

Según ha explicado la propia Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, un dron ruso ha colisionado directamente contra su sede en Kiev. La institución ha hablado de "muchos heridos" y ha señalado que se produjo un incendio a gran escala que ha destruido gran parte del edificio.

"La gente caía por las ventanas y todo a su alrededor quedó destrozado. Era un día laborable, todos estaban trabajando y había mucha gente en el edificio", ha advertido el servicio de prensa de la academia a la agencia Ukrinform.