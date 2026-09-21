Zelenski denuncia que Rusia "envía muchas señales de que está preparada para expandir la guerra"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión en Kiev el 6 de septiembre de 2026 (archivo) - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes que Rusia "está enviando muchas señales de que está preparada para expandir la guerra" y ha pedido "seguir presionando al agresor" para lograr el fin del conflicto, tras una nueva oleada de ataques contra el país europeo en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022.

"Rusia no ceja en su escalada y envía numerosas señales de que está dispuesta a ampliar la guerra. Todo esto sucede mientras la estabilidad mundial ya se ha visto quebrantada por este conflicto", ha alertado el mandatario. "Debemos seguir presionando al agresor para poner fin a la guerra", ha agregado.

Así, ha subrayado en un mensaje publicado a través de redes sociales que "cada respuesta y cada sanción de largo alcance" contra Rusia "forman parte de una presión que realmente está surtiendo efecto, algo que el mundo percibe".

"No obstante, la diplomacia debe actuar en paralelo", ha señalado, Zelenski, quien ha adelantado que aprovechará las reuniones en la Asamblea General de Naciones Unidas de esta semana para "debatir cómo alcanzar la paz mediante esfuerzos conjuntos". "Esta es la tarea principal en la que deberían trabajar todos los líderes", ha argüido.

Zelenski ha denunciado además los últimos ataques rusos contra la provincia de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión, y ha señalado que los mismos han dejado cinco heridos y daños materiales en "nueve edificios residenciales, un centro universitario y un centro comercial".

Por otra parte, ha confirmado la muerte de una persona en un ataque contra Járkov (noreste) y ha detallado que un total de diez provincias se han visto afectadas por la última oleada, durante la que los sistemas de defensa antiaérea han derribado cerca de 150 de los más de 170 drones lanzados por las fuerzas rusas, según datos de la Fuerza Aérea ucraniana.

El Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado a través de un comunicado publicado en redes sociales varios ataques contra objetivos en las provincias de Kiev y Odesa, incluidos dos contra los puertos de Odesa e Izmail, si bien no se ha pronunciado sobre ataques contra otros puntos de Ucrania.