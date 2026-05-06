Zelenski denuncia que Rusia rechaza el alto el fuego y advierte a Moscú de que "es mal momento" para desfiles

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado este miércoles que a tenor de los últimos ataques de Rusia es evidente su rechazo a un alto el fuego y ha advertido de que "es mal momento" para desfiles, en alusión a la propuesta de Moscú de una tregua para las celebraciones por el Día de la Victoria.

"Podemos confirmar que el lado ruso ha interrumpido el régimen de alto el fuego", ha dicho Zelenski en redes sociales, después los "salvajes ataques" del martes, además de una veintena de bombardeos y más de 70 ataques durante la pasada noche.

Zelenski ha informado de que las Fuerzas Armadas de Ucrania han neutralizado en las últimas horas casi 90 drones, de que se han registrado ataques misiles y que en total, Rusia ha infringido 1.820 veces el supuesto régimen de alto el fuego, entre bombardeos, intentos de asalto, ataques aéreos y el uso de drones.

La tregua armada a la que hace referencia Zelenski es una iniciativa unilateral de Ucrania, a la que Rusia no se ha sumado, para extender este miércoles y jueves una proposición de Moscú para detener los ataques el 8 y el 9 de mayo, coincidiendo con los festejos por el Día de la Victoria, en lo que se conmemora el triunfo de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.

Zelenski ha recordado que Ucrania "declaró claramente" que actuaría en consecuencia y he vuelto a poner en tela de juicio "las persistentes apelaciones de Rusia a través de los medios y las redes sociales" de una tregua durante los desfiles que se celebraran en Rusia este fin de semana.

"Es obvio para cualquier persona razonable que una guerra a gran escala y el asesinato diario de personas son un mal momento para 'celebraciones' públicas", ha advertido Zelenski. "El lado ruso tiene nuestras propuestas diplomáticas, y lo único que se necesita es voluntad de avanzar hacia una paz real", ha dicho.