Zelenski denuncia que los últimos ataques rusos que dejaron sin electricidad a Ucrania no tienen justificación

Consecuencias de un ataque ruso sobre Dnipró, en una imagen de archivo. - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que los últimos ataques de las fuerzas rusas sobre varias regiones ucranianas que dejaron por completo sin electricidad no pueden justificarse militarmente de ninguna manera. "Esta es una guerra contra la vida", ha lamentado.

"No tienen sentido militar estos ataques al sector energético ni a las infraestructuras, que dejan a la gente sin electricidad ni calefacción en invierno", ha denunciado el mandatario ucraniano en sus redes sociales.

En la víspera, un ataque de las fuerzas rusas contra instalaciones energéticas en Dnipropetrovsk y Zaporiyia dejando a ambas regiones sin electricidad. La situación en la primera de ellas es de las más difíciles, con más de un millón de personas sin poder encender la calefacción ni tener acceso a agua corriente.

La localidad de Krivói Rog sufrió este miércoles el peor ataque desde el inicio de esta fase de la guerra en febrero de 2022, lo que afectó severamente el suministro eléctrico, además de dejar al menos ocho heridos.

"Esta es la guerra de Rusia contra nuestro pueblo, contra la vida en Ucrania: un intento de desmantelarla", ha denunciado Zelenski, quien ha destacado el trabajo de las autoridades por restablecer cuanto antes el servicio eléctrico y el resto de suministros a pesar de la difícil situación sobre el terreno.

Zelenski ha informado de que en Zaporiyia el servicio "ya funciona con normalidad", mientras los trabajos continúan en otras localidades de Dnipropetrovsk --entre ellas Nikopol, Kamianské, Krivói Rog, o Pavlogrado--, después de que las autoridades locales decretaran este miércoles el estado de emergencia nacional.

"Se han desplegado todos los recursos, equipos y servicios necesarios para hacer frente a la situación. He dado instrucciones a la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, para que proporcione todo el apoyo necesario a las autoridades locales", ha detallado el presidente ucraniano.

Zelenski ha aprovechado una vez más a para hacer partícipes sus aliados de lo ocurrido en las últimas horas en Ucrania y les ha instado a "responder" ante "este deliberado tormento" que Rusia aplica sobre el territorio y el pueblo ucraniano.

"Las discusiones diplomáticas no pueden ser un pretexto para ralentizar el suministro de sistemas de defensa aérea y de equipos que ayudan a proteger vidas. Estamos trabajando con nuestros socios para garantizar una respuesta adecuada", ha apuntado.