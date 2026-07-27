Zelenski destaca nuevos ataques sobre posiciones rusas a 1.300 kilómetros de la frontera con Ucrania

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press /

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha destacado nuevos bombardeos sobre instalaciones energéticas rusas, algunas de ellas situadas a 1.300 kilómetros de distancia de la frontera, en el marco de la campaña de ataques de largo distancia de la que el mandatario viene sacando pecho en las últimas semanas.

En esta ocasión, el líder ucraniano ha informado de nuevos ataques en Rostov, sobre una área dedicada a la exportación de productos, situada a unos 250 kilómetros de la línea del frente. Las autoridades rusas, por su parte, han denunciado la muerte de cinco personas como consecuencia de ataques en la región.

Asimismo, también se han atacado posiciones petroleras en la región de Yaroslavl y de Udmurtia, que están a 1.300 kilómetros de la frontera estatal de Ucrania, como parte del plan de ataques de larga distancia para reducir las capacidades de Rusia para financiar la guerra, ha explicado Zelenski en un mensaje en redes sociales.

"Gracias a nuestros guerreros de las Fuerzas de Defensa de Ucrania por su preciso trabajo allí, donde hace muy poco era la profunda retaguardia rusa. Con nuestras respuestas, estamos devolviendo la guerra a Rusia, para que finalmente la paz digna tenga una oportunidad", ha remarcado.