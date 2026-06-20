Zelenski devuelve la Orden del Águila Blanca a Polonia

Devolución de la Orden del Águila Blanca de Volodimir Zelenski a Polonia - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha devuelto a Polonia la medalla de la Orden del Águila Blanca, la máxima condecoración que otorga Polonia, en un nuevo paso en la escalada bilateral iniciada por la designación de una de las unidades militares ucranianas como 'Héroes del UPA', en referencia a una milicia nacionalista que durante la Segunda Guerra Mundial luchó por la independencia del país y que perpetró masacres contra civiles polacos.

"Creíamos que la Orden del Águila Blanca concedida en 2023 era para el pueblo ucraniano y para nuestro ejército. Es lo que se dijo entonce. Hoy devuelvo la Orden al presiente de Polonia. Espero que el futuro confirme el respeto que los ucranianos se merecen", ha publicado Zelenski en redes sociales.

El presidente polaco, Karol Nawrocki, anunció el viernes la retirada de la Orden del Águila Blanca --máxima condecoración polaca--, que había sido concedida a Zelenski por el entonces presidente polcaco Andrzej Duda.

El mandatario ucraniano ha expresado la disposición de Ucrania a "permanecer abierta a todas las formas de acercamiento con Polonia para intentar evitar interpretaciones conflictivas de los difíciles y dolorosos capítulos de nuestro pasado común". Además ha reiterado el agradecimiento de Ucrania al apoyo de Polonia en la guerra contra Rusia.

También han anunciado la devolución de la Orden del Águila Blanca los expresidentes ucranianos Petro Poroshenko y Viktor Yushchenko.

El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) y otros grupos armados nacionalistas llevaron a cabo en 1943 y 1944 una campaña de limpieza étnica y masacres en la región de Volinia y Galitzia, entonces bajo la ocupación nazi, que se saldó con la muerte de decenas de hasta 100.000 civiles polacos.

Zelenski bautizó recientemente al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército como 'Héroes del UPA', una decisión que ha precipitado la sucesión de hechos.