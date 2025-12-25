Zelenski dice que su equipo trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos del plan de paz sean "realistas"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este jueves que el equipo ucraniano trabaja "sin descanso" para garantizar que los documentos relacionados con el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania sean "realistas, eficaces y fiables".

Zelenski ha hablado por teléfono este jueves con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, y con Jared Kushner, el yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, en una llamada en la que también han estado presentes el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Andrii Hnatov, entre otros.

"El jefe de Estado ha trasladado su agradecimiento a los socios estadounidenses por su trabajo constructivo e intensivo, así como por sus amables palabras y saludos navideños al pueblo ucraniano. Volodimir Zelenski también ha pedido al equipo estadounidense que transmita saludos de Navidad a Donald Trump y su familia", ha señalado la Presidencia ucraniana en un comunicado.

Las partes han discutido una serie de detalles sobre el proceso de paz. "Se han hecho progresos tangibles en la labor sobre los documentos, en particular sobre las garantías de seguridad y la prosperidad económica", ha indicado, agregando que Umerov mantendrá una nueva conversación durante la jornada con Witkoff y Kushner.

Más tarde, Zelenski ha asegurado que ha sido una conversación telefónica "realmente buena". "Entramos en muchos detalles; surgieron buenas ideas que discutimos. Tenemos algunas nuevas ideas en cuanto a formatos, reuniones y, por supuesto, plazos para lograr una paz verdadera", ha expresado durante su discurso vespertino.

El presidente de Ucrania reveló el miércoles los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos para poner fin a la guerra y que abre la puerta a la retirada de las tropas ucranianas desplegadas en la región del Donbás, una oferta que condiciona a que Rusia "haga lo mismo" con sus fuerzas desplegadas en la zona.

El documento es un "marco político" con 20 puntos que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y que ha sido enviado a Moscú. El enviado especial ruso, Kirill Dimitriev, ha puesto al corriente al presidente, Vladimir Putin, de los resultados de las recientes conversaciones celebradas en Miami con Witkoff y Jared Kushner.