Zelenski dice haber "coordinado posiciones" con la UE antes de negociar con Rusia en Emiratos Árabes Unidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una rueda de prensa en Bruselas - FRANCOIS LENOIR

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado este lunes que ha logrado "coordinar posiciones" con la Unión Europea antes de que se celebren los próximos 10 y 11 de noviembre negociaciones técnicas con representantes rusos en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU), con la mediación de Estados Unidos.

Zelenski, que ha informado de que ha mantenido una conversación telefónica con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha aclarado que "están haciendo todo lo posible para garantizar que el formato trilateral dé resultados".

"Hablé con la presidenta de la Comisión Europea. En este momento, muchas de nuestras ciudades y comunidades están haciendo frente a una situación muy difícil debido a los ataques contra los suministros de electricidad, agua y calefacción. La situación es más difícil en Kiev, Dnipró, Sumi, Donetsk y Jersón", ha lamentado.

"Le conté cuáles son los desafíos y acordamos que la Unión Europea activaría un mecanismo especial de emergencia. Esto hará posible proporcionar rápidamente a Ucrania fondos para lo que más se necesita en este momento. Nuestros equipos ya están trabajando en esto", ha asegurado.

Además, ha aclarado que las partes han abordado también la "asistencia energética y humanitaria adicional" para prepararse para el invierno, así como "cuestiones relacionadas con la integración europea". "Es importante comenzar a cerrar capítulos", ha añadido.

Por su parte, Von der Leyen, que ha iniciado una gira que la levará a Rumanía y Bulgaria, ha descrito la llamada como "buena". Así, ha defendido que la UE estará presente en los contactos de Abu Dabi y ha reiterado su llamamiento a un alto el fuego que "cubra la infraestructura de alimentos y energía".

"Espero con interés reunirme con el presidente Zelenski en Dublín más adelante esta semana y discutir los próximos pasos hacia la paz con otros líderes", ha reafirmado, antes de hacer hincapié en que "la libertad de navegación en el mar Negro debe ser restaurada y preservada".