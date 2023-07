Zelenski dice que una invitación a Ucrania a unirse a la OTAN sería "una muestra de valor y fuerza"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su visita oficial a Bulgaria - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukraine P

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que una invitación "clara" a Kiev para unirse en el futuro a la OTAN supondría "una muestra de valor y fuerza" que ayudaría al país a hacer frente a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Todo lo que se necesita es una invitación", ha manifestado, de cara a la próxima cumbre de la Alianza en Lituania. "Entendemos que puede haber dificultades con unas u otras palabras para lograr un apoyo unificado de todos los socios de la Alianza", ha explicado, según un comunicado publicado por la Presidencia ucraniana.

Así, ha apuntado que "hay quien aún mira hacia Moscú, quien tiene miedo de Rusia". "Sin embargo, creo que estamos en un momento en el que hay una gran oportunidad de mostrar la valentía y la fortaleza de toda la Alianza", ha defendido Zelenski, que ha reclamado "una señal concreta" de cara a su adhesión a la OTAN.

"Necesitamos esta motivación. Necesitamos honestidad en nuestras relaciones", ha manifestado desde República Checa, donde se encuentra realizando una visita oficial antes de su desplazamiento este mismo viernes a Turquía, donde se reunirá con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan.

En esta línea, ha reconocido que "la Alianza aún no ha logrado una señal común sobre Suecia, por lo que Suecia aún no está en la OTAN". "Aún no hay una decisión sobre la integración de Suecia y Ucrania no ha recibido invitación alguna. ¿Cuál es el éxito de la Alianza? Me parece que el mundo necesita demostrar la fortaleza y unidad de la Alianza a sus miembros y a Rusia", ha argüido.

Respecto a su viaje a Turquía, ha desvelado que habrá "varios asuntos" en la agenda, incluido el acuerdo para la exportación de granos desde puertos ucranianos, ante la posibilidad de que Rusia decida no prorrogarlo por lo que describe como incumplimientos de las cláusulas relativas a la exportación de fertilizantes rusos.

"Un asunto muy importante será el apoyo a Ucrania para entrar en la OTAN. El intercambio de prisioneros. Hay muchas cosas de las que hablar y creo que alcanzaremos acuerdos con el presidente de Turquía", ha zanjado Zelenski antes de su desplazamiento.