Zelenski insta a su equipo a poner en marcha los acuerdos de armas: "Es importante tener misiles para octubre"

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este jueves a los miembros del Gobierno y otras instituciones del Estado que aceleren la puesta en marcha de los acuerdos militares que se han alcanzado recientemente con sus socios europeos. "Es importante tener misiles para octubre", ha advertido.

Zelenski se ha reunido con los principales funcionarios de su gobierno, incluidos los jefes de las carteras de Exteriores y Defensa, el primer ministro, y altos mandos del Ejército, a quienes ha trasladado la necesidad de apurar estos acuerdos, que incluyen desde la entrega de aviones F-16 a misiles de defensa aérea.

"Algunos de nuestros acuerdos ya aprobados aún no se han implementado a nivel de mando (...) es importante poner en marcha a los equipos más rápido", ha exhortado el presidente ucraniano, quien ha agradecido a los socios que, como Alemania, Noruega o Finlandia, "están listos para trabajar lo más rápido posible".

Del mismo modo, también ha tenido palabras para los gobiernos locales que suenan a cierto reproche. Así, ha asegurado que "muchas comunidades se están quedando atrás" para poner en marcha los planes de resiliencia y ha instado a las autoridades y el Ejército a poner medidas extra para garantizar que se apliquen.

En lo que respecta a la defensa de la infraestructura crítica de Kiev, Zelenski ha advertido de que "todas las medidas de protección deben aplicarse completamente y de que "es importante" que las autoridades locales "estén listas para tomar decisiones rápidas" que protejan a la gente.