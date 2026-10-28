Zelenski ironiza sobre la disputa con el alcalde de Kiev: "Tiene la impresión de que quieren sustituirle"

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Weng Xinyang / Xinhua News / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha valorado este martes que el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, con el que mantiene recurrentes choques desde hace varios años, recibe las demandas que llegan del Gobierno para reforzar la seguridad de las instalaciones críticas de la capital como una forma de "sustituirle".

"En cuanto hablamos con algunos directivos sobre cómo fortalecer Kiev, el alcalde tiene la impresión de que alguien quiere sustituirle", ha apuntado Zelenski, quien ha asegurado que no tiene nada contra Klitsko ni interés alguno en inmiscuirse en los asuntos políticos del gobierno de la capital.

"Tenemos un enemigo común, un invierno y un país. Y tenemos que hacer algo al respecto", ha dicho Zelenski en declaraciones a la prensa, un tanto más conciliador con respecto a las recientes críticas que lanzó al regidor de Kiev por considerar que no estaba haciendo lo suficiente para preparar a la capital para el periodo invernal.

No obstante, ha puesto como a las autoridades de Jarkov como ejemplo de cooperación entre instituciones. ""Es fantástico que cada ciudad cuente con un grupo de gestores capaces de resolver problemas y mantener el orden. Allí el gobernador y el alcalde trabajan juntos", ha comparado, según recoge la agencia ucraniana RBC.

Hace un par de semanas, las críticas de Zelenski a Klitsko vinieron acompañadas de la comparecencia de este último ante el Parlamento de Ucrania para responder por la supuesta ineficacia de su gestión para reforzar la defensa de las instalaciones críticas para hacer frente al invierno.

Klitsko afirmó que la capital ucraniana no solo tiene que hacer frente a los bombardeos de las Fuerzas Armadas de Rusia, sino también a los "duros golpes" de Zelenski. "No menos terribles son los políticos dentro del país, que también, de hecho, la están destruyendo", dijo en alusión a la capital ucraniana.

"¿Dónde está la defensa aérea para proteger la capital? ¿Dónde está la protección de las instalaciones de Ukrenergo (la estatal eléctrica)? ¿Dónde están los miles de millones que se asignaron para esto?", se preguntó Klitschko, acusando al Gobierno de Zelenski de bloquear los fondos para las ciudades.

UNA RIVALIDAD PROFUNDIZADA POR LA GUERRA

Si bien la rivalidad política entre Klitschko y Zelenski se remonta a antes de la invasión rusa, la gestión de la guerra ha intensificado aún más sus diferencias. El alcalde es una figura consolidada desde 2014, mientras que desde el Gobierno central se ha buscado reducir la concentración de poder que ostenta.

Klitschko ha acusado públicamente a Zelenski de utilizar la ley marcial para aglutinar mucho más poder y limitar la autonomía de los gobiernos locales y las instituciones democráticas. Cabe recordar que en Kiev coexisten la alcaldía electa y la administración militar de la Ciudad de Kiev nombrada por el presidente.

A diferencia de las provincias más cercanas a los frentes de guerra en las que la gestión ha sido asumida por estas administraciones, en las del interior del país conviven no de la mejor manera las autoridades electas con las impuestas desde el Gobierno central, lo que genera fricciones sobre diversos asuntos.