Zelenski lamenta que las últimas informaciones sobre el sabotaje al Nord Stream "le siguen el juego a Rusia"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - PRESIDENCIA DE UCRANIA

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha tildado de "muy peligrosas" las últimas informaciones publicadas por 'The New York Times' sobre la supuesta participación de un grupo pro ucraniano en el sabotaje del gasoducto Nord Stream, pues considera que estas noticias "le siguen el juego a Rusia".

Durante una comparecencia de prensa en Kiev junto a la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, Zelenski ha incidido una vez más en desvincular a Ucrania de las explosiones en el gasoducto el pasado mes de septiembre. "No tenemos nada que ver (...), los ucranianos no hicieron esto", ha remarcado.

Así, el mandatario ucraniano ha lamentado que el único beneficiado con las últimas informaciones sea Rusia y todas aquellas empresas que utilizarán las nuevas hipótesis para justificar su decisión de seguir operando en el país euroasiático, un asunto sobre el que ha centrado parte de sus críticas en las últimas semanas.

"Estamos luchando contra el enemigo: Rusia. Y también estamos luchando contra aquellas personas que, aparte del dinero, no ven por nada más que sí mismos", ha incidido un Zelenski que ha apuntado también a algunos líderes internacionales, "incluso miembros de la UE o de la OTAN", por seguir manteniendo negocios con Moscú.

Informaciones de Inteligencia a la que han tenido acceso autoridades de Estados Unidos apuntan a un grupo pro ucraniano como principal sospechoso del sabotaje perpetrado el año pasado en los gasoductos Nord Stream, aunque no consta que el presidente Zelenski u otras autoridades estuviesen al tanto, según 'The New York Times'.

Los nuevos datos recabados sugieren que los ataques fueron obra de un grupo contrario a Moscú, si bien se desconoce quiénes forman parte de esta célula o quién pudo costear la operación. Las fuentes oficiales consultadas el mencionado diario no han aclarado el origen de estas nuevas pistas ni tampoco han ofrecido una conclusión clara.