Zelenski niega la implicación de Ucrania en el ataque a dos buques búlgaros en el mar Negro y apunta a Rusia

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. - Mick Tsikas/AAP/dpa

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha rechazado este martes cualquier implicación de su país en los ataques contra dos cargueros búlgaros en el mar Negro, uno de ellos finalmente hundido, que han tenido lugar durante la pasada noche y ha apuntado hacia la responsabilidad de Rusia.

"Las Fuerzas de Defensa de Ucrania no llevaron a cabo operaciones en esta zona del mar", ha afirmado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, desde donde ha remarcado que esta "última tragedia" forma parte de los esfuerzos de Rusia para hacer que esta ruta marítima "sea completamente inadecuada para la navegación".

Zelenski ha enviado un mensaje de solidaridad a los afectados y ha anunciado que los servicios de Inteligencia ucranianos están recopilando toda la información disponible sobre este asunto y verificando los detalles con la parte búlgara.

"Nuestra Armada contactó a su contraparte en Bulgaria, y se ha establecido que se trató de un ataque combinado ruso utilizando drones marítimos y aéreos", ha señalado el presidente de Ucrania, que el lunes ya denunció otro ataque sufrido por una embarcación con bandera de Turquía en el mar Negro, que dejó dos muertos.

Dos buques --uno bajo bandera de Palaos y otra con pabellón de Togo, fueron alcanzados durante la madrugada de este martes frente a las costas de Bulgaria en el mar Negro, acabando uno de ellos por hundirse y toda su tripulación dada como desaparecida, según han confirmado las autoridades marítimas búlgaras.

Los 18 tripulantes del otro buque que sufrió un incendio debido al ataque lograron salir y ser rescatados por un ferry que se desvió para prestar ayuda. El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha calificado lo ocurrido de "absolutamente inaceptable" y una flagrante violación del Derecho Internacional.

A la espera de una reacción de Moscú, la semana pasada el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ya expuso que Ucrania deberá "pagar un precio" por sus ataques en el mar Negro y argumentó que las acciones de Rusia buscan "cortar completamente" la entrega de suministros militares a su enemigo a través de esta vía marítima.