Zelenski nombra al jefe de Inteligencia Kirill Budanov para reemplazar a Andri Yermak, sospechoso de corrupción

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha propuesto este viernes al jefe de la Inteligencia militar, Kirill Budanov, como nuevo responsable de la Oficina Presidencial, puesto en el que reemplazaría a Andri Yermak, caído en desgracia en los últimos meses tras presentar su renuncia por graves sospechas de corrupción.

Zelenski ha destacado que Budanov "cuenta con una experiencia especial" en seguridad, diplomacia y en lo relacionado con el desarrollo de las Fuerzas Armadas, tareas en la que se enfocará principalmente la Oficina Presidencial. "Ucrania necesita ahora centrarse más" en estas cuestiones, ha dicho.

Budanov tiene ya el encargo de establecer nuevos parámetros y estrategias para la defensa y el desarrollo del Estado ucraniano, según ha trasladado Zelenski en un mensaje en su cuenta de Telegram.

El 28 de noviembre de 2025, Yermak, considerado uno de los hombres fuertes del presidente ucraniano y 'número dos' de Ucrania, presentó su renuncia después de que su nombre apareciera en otro escándalo de corrupción que afecta al Gobierno.

OPERACIÓN 'MIDAS'

Aquel día, las mismas agencias anticorrupción que él y Zelenski quisieron meses antes poner bajo control de la Fiscalía --tuvieron que dar marcha atrás en medio de las críticas de sus aliados-- allanaron su domicilio por un caso relacionado con sobornos dentro de la empresa estatal de energía nuclear Energoatom.

La operación bautizada como 'Midas' descubrió la participación de varios miembros del Gobierno ucraniano en una trama de corrupción por la que habrían cobrado sobornos y desviado fondos por valor de cien millones de dólares.

Se les acusa de recibir pagos de empresas contratistas de Energoatom encargadas de fortificar las instalaciones energéticas, mientras millones de personas en Ucrania sufren cortes de electricidad y apagones a causa de los ataques rusos.

La investigación apunta al empresario y antiguo socio comercial de Zelenski, Timur Mindich, como cabecilla de una trama, formada supuestamente también por el ministro de Justicia, German Galushchenko, asesores y trabajadores de Energoatom.

Mindich es cofundador junto a Zelenski del estudio Kvartal 95 que encumbró a este último como comediante. En paradero desconocido, se le acusa de crear y liderar una organización criminal para lavar dinero obtenido de mordidas, así como de influir en varios altos cargos del Gobierno para lograr esos contratos públicos con los que mercadeaba.

Se trata del mayor escándalo de corrupción en el Gobierno ucraniano desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022, si bien durante este tiempo se han destapado otras tramas como la que implicó al Ministerio de Defensa en 2023, en medio de los intentos de Kiev por alcanzar los estándares internacionales anticorrupción de los que dependen sus aspiraciones europeístas.