Zelenski pide a Corea del Sur más colaboración para impedir ataques de equipos militares norcoreanos en Ucrania

Archivo - Militares norcoreanos durante un desfile militar en Moscú (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Vadim Savitsky - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a Corea del Sur que estreche la cooperación con su país para intentar repeler, en la medida de lo posible y en particular a través de la entrega de sistemas de defensa aérea, ataques de militares y misiles norcoreanos contra las fuerzas ucranianas.

Zelenski lleva semanas avisando de que Rusia prepara el inminente despliegue "entre 30.000 y 50.000 norcoreanos" para participar de una forma u otra en una "guerra moderna", con la "experiencia que ello conlleva".

"Tenemos absolutamente claro que Corea del Norte continuará acumulando su experiencia en la guerra moderna, recibiendo licencias de Rusia y obteniendo todo tipo de herramientas militares de ellos", ha manifestado Zelenski en una entrevista recogida por la agencia ucraniana Ukrinform.

Dado que Zelenski también se ha declarado convencido de que ya existen misiles norcoreanos desplegados en Rusia apuntando a su país, el presidente ucraniano ha pedido al Gobierno de Seúl "una cooperación más estrecha" con su país, a través de la entrega de sistemas de defensa aérea, "un área donde tenemos una escasez".

Asimismo, el presidente de Ucrania ha sugerido a Corea del Sur que intente plantearse la posiblidad de imponer una moratoria constitucional para facilitar la entrega de drones a Ucrania a pesar de las restricciones que impone la Carta Magna del país.

"Tienen una restricción legal bajo su Constitución, y así lo han decidido, pero nos gustaría tener esta cooperación y contamos con ella. Nuestros diplomáticos están en contacto", ha concluido.