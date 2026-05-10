Zelenski pide a EEUU que resuelva de una vez el intercambio de prisioneros durante la tregua con Rusia

Prisioneros de guerra ucranianos regresan a su país (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Tarasov

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido a Estados Unidos que concrete de una vez el intercambio de prisioneros rusos por ucranianos que se comprometió a resolver durante esta tregua de tres días entre Kiev y Moscú, que termina este próximo lunes.

"Continuamos nuestros contactos con la parte estadounidense en relación con las garantías para la implementación de los acuerdos alcanzados recientemente y anunciados por el Presidente de los Estados Unidos", ha explicado Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales

El presidente ucraniano ha confirmado que Ucrania está ultimando sus preparativos para liberar a 1.000 prisioneros rusos y a recibir a 1.000 de sus combatientes. Kiev ya ha entregado a la parte rusa su lista y ahora es el turno de Estados Unidos, que "asumió la responsabilidad de garantizar" el canje.

"Por lo tanto, esperamos que la parte estadounidense desempeñe un papel activo para garantizar su cumplimiento", ha pedido Zelenski.