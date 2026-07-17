Zelenski promete publicar archivos de la Inteligencia ucraniana sobre la masacre de Volinia

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el primer ministro polaco, Donald Tusk - Europa Press/Contacto/Yuliia Ovsiannikova

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha prometido este viernes publicar los archivos de la Inteligencia ucraniana y del Servicio de Seguridad relativos a la masacre de las decenas de miles de polacos exterminados por nacionalistas ucranianos contra la minoría polaca durante la Segunda Guerra Mundial en Volinia.

"He celebrado una reunión sobre nuestra política hacia Polonia. Las prioridades son evidentes: todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad, iguales y mutuamente beneficiosas, basadas en el respeto", ha indicado el mandatario en un mensaje en redes sociales.

Zelenski, que ha resaltado que "Polonia apoyó tangiblemente a Ucrania después del inicio de la invasión rusa a gran escala", ha informado de que han alcanzado un acuerdo con Varsovia sobre varios temas, entre ellos el de Volinia.

"Se publicarán todos los archivos del Servicio de Seguridad de Ucrania y del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania respecto a los trágicos eventos del siglo XX en Volinia", ha indicado Zelenski, agregando además que el acuerdo también contempla otorgar "una cantidad adicional sustancial de permisos para trabajos de búsqueda y exhumación" de las víctimas.

Asimismo, el presidente ha asegurado que las partes han discutido "posibles formatos para expandir el diálogo entre sociedades de Ucrania y Polonia". "Hemos acordado con Oleksandr Alfiorov, jefe del Instituto Ucraniano de Memoria Nacional, expandir sus capacidades", ha dicho, instando a los funcionarios y al Parlamento a valorar aumentar la financiación a esta institución.

Esto se produce tras las tensiones diplomáticas de las últimas semanas entre las partes. El comienzo de las fricciones sobre este suceso ocurrió cuando Zelenski bautizó al Centro de Operaciones Especiales Norte de las fuerzas de operaciones especiales del Ejército como 'Héroes del UPA'.

En respuesta, el presidente polaco, Karol Nawrocki, anunció la retirada de la Orden del Águila Blanca --máxima condecoración polaca--, que había sido concedida a Zelenski por el entonces presidente polcaco Andrzej Duda.

Con este anuncio, Zelenski intenta limar asperezas después de que el primer ministro polaco, Donald Tusk, pidiera implícitamente a Kiev que acepte la "verdad" de lo ocurrido. "La verdad consiste en señalar y nombrar a los culpables. Es la condena inequívoca de este crimen. La verdad es la memoria de cada víctima y el lugar de su ejecución. Los asesinados no pueden permanecer en el anonimato", dijo el 'premier' polaco.

El Ejército Insurgente Ucraniano (UPA) y otros grupos armados nacionalistas llevaron a cabo en 1943 y 1944 una campaña de limpieza étnica y masacres en la región de Volinia y Galitzia, entonces bajo la ocupación nazi, que se saldó con la muerte de hasta 100.000 civiles polacos.

El Instituto Ucraniano de la Memoria Nacional anunció el pasado 13 de julio una nueva fase de investigación en las antiguas aldeas de Ostrivki y Volya Ostrovetska, en el distrito de Kovel de la región de Volyn, con el objetivo de exhumar y volver a enterrar los restos de los residentes locales que fallecieron en 1943.