Zelenski recalca que "la mejor respuesta" a la incursión de drones en Polonia son sanciones "contundentes"

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado a sus socios la aprobación cuanto antes de un nuevo y "contundente" paquete de sanciones contra Rusia, "la mejor respuesta" a su juicio a la incursión el miércoles de cerca de una veintena de drones rusos en Polonia y, por consiguiente, "en territorio de la UE".

Zelenski, que ha calificado de "deliberada" dicha incursión pese a los alegatos d Moscú, ha citado como "prioridades" de los futuros castigos la banca rusa y la 'flota fantasma' a través de la cual Moscú seguiría exportando energías fósiles a otros países.

"También estamos preparando una herramienta europea para bloquear el acceso de Rusia a bienes críticos y bloquear los esquemas concebidos para eludir las sanciones", ha añadido el mandatario ucraniano en redes sociales.

En este sentido, ha apelado tanto a la UE como Estados Unidos para que, juntos, impongan "todo el peso" de las sanciones contra Moscú y atajen "especialmente" cualquier posible ingreso derivado del petróleo o el gas, clave para la economía rusa.