Zelenski recibirá este lunes "todos los documentos" del plan de paz abordado con EEUU

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una visita oficial a Reino Unido en octubre de 2025 (archivo) - Kirsty Wigglesworth/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe negociador de Ucrania, Rustem Umerov, ha afirmado este lunes que el presidente del país, Volodimir Zelenski, recibirá durante la jornada "todos los documentos" relacionados con el plan de paz que está siendo abordado con Estados Unidos, después de un "trabajo constructivo" durante los últimos días para intentar lograr el fin de la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

"Junto con todos nuestros socios, debemos hacer todo lo posible para lograr un final digno de esta guerra. Hoy proporcionaremos al presidente de Ucrania información completa sobre todos los aspectos del diálogo con la parte estadounidense y todos los documentos", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social X.

"Hemos trabajado desde hace días en Estados Unidos junto a (el jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania) Andri Hnatov y representantes del presidente (estadounidense, Donald) Trump. Estoy agradecido por este trabajo constructivo", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que "la principal tarea" del equipo ucraniano era obtener de parte de Washington "información completa sobre su conversación con Moscú y todos los borradores sobre las propuestas actuales para discutirlas en detalle" con Zelenski.

En este sentido, Umerov ha hecho hincapié en que la delegación ucraniana "está trabajando tan intensamente como es posible", horas después de que Trump dijera estar "un poco decepcionado" con Zelenski, al que señaló por no haber leído la última propuesta de paz para poner fin a la guerra con Rusia.

"Hemos estado hablando con el presidente (ruso, Vladimir) Putin y hemos estado hablando con líderes ucranianos, incluido Zelenski", sostuvo, al tiempo que se mostró "un poco decepcionado con que el presidente Zelenski no haya leído aún la propuesta, que es de hace unas horas".

Previamente, Zelenski había reseñado que espera que Umerov y Hnatov le presentaran "información detallada sobre todo lo que se dijo a los enviados estadounidenses", así como "sobre los matices que Estados Unidos está dispuesto a modificar en las negociaciones" con ambas partes. "Algunos temas solo pueden tratarse en persona", zanjó.